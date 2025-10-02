Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís reclama que Netanyahu siga declarat persona ‘non grata’

La portaveu de Compromís reclama la ruptura de relacions amb l’estat d’Israel

Moisés Domínguez

València

La portaveu de Compromís, Papi Robles, ha intervingut, abans del ple municipal, per a reclamar “a l’Estat espanyol que acabe amb el comerç d’armes amb Israel i les relacions amb l’estat d’Israel, i, de la mateixa manera que ho demanem al Govern espanyol, li ho demanem a este Ajuntament, a més que declare Benjamin Netanyahu persona non grata”.

Robles s’ha referit a la intervenció de l’exèrcit d’Israel sobre els vaixells de la flotilla. “Faig meues les paraules del nostre company Juan Bordera, que forma part de la flotilla, i vull explicitar que això és la punta de l’iceberg. No és el que passa amb la flotilla, sinó com l’estat d’Israel està passant per damunt de totes les lleis internacionals i drets humans de qualsevol persona”.

