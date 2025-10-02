Cultura destina 30.000 euros a la Fundació Francisco Brines per a difondre la figura del poeta
Entre les activitats subvencionades hi ha l’organització del V Premi de Poesia Francisco Brines i la promoció dels guardonats, així com l’edició d’obres
Maria Bas
La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual es concedix una subvenció directa de 30.000 euros a la Fundació Francisco Brines de la Comunitat Valenciana. Amb esta ajuda, la Generalitat col·labora en els gastos de funcionament de l’entitat, així com en les activitats celebrades en 2025 per a fomentar l’estudi i la difusió de l’obra i la personalitat literària de Francisco Brines.
La subvenció té un caràcter singular a causa del propòsit d’esta entitat i del projecte presentat per la Fundació Francisco Brines, atenent, a més, l’objectiu de la Generalitat de celebrar activitats per al foment de l’estudi i difusió de l’obra del poeta.
Així, entre les activitats promogudes per la Fundació Francisco Brines de la Comunitat Valenciana destaca l’organització del Premi de Poesia Francisco Brines, el foment de l’estudi i difusió de la poesia en general i de l’obra i personalitat literària de Francisco Brines en particular. En concret, este 2025, la Generalitat subvencionarà els gastos derivats de l’organització de la V edició dels Premis Brines, de la convocatòria del certamen a la preselecció de candidatures, l’acte de deliberació i la cerimònia d’entrega en la seu de la Diputació de València.
La Generalitat participa també en la dotació econòmica de Premi de Poesia Francisco Brines, que cada any està adquirint més rellevància en el món de la poesia, i que està dotat amb 6.000 euros per a cada modalitat.
També es dona suport a la difusió i promoció de la convocatòria i les persones guardonades en estos premis a través de la seua pàgina web, els mitjans de comunicació, així com les activitats realitzades a este efecte en la Fira del Llibre de Madrid, l’Ateneu de Barcelona, la setmana literària de Gandia “Tardor” i en diverses llibreries a València i Barcelona, així com en col·laboració amb ajuntaments de la Comunitat Valenciana i altres fundacions culturals. Així mateix, col·labora en l’edició dels llibres guanyadors d’este certamen i en la catalogació d’obres artístiques i de caràcter literari en la seu de la Fundació Francisco Brines per a la seua correcta conservació.
