L’Ajuntament de Burjassot i la Universitat de València crearan la Càtedra Vicent Andrés Estellés
El consistori reafirma així el seu compromís amb la cultura, la llengua i la literatura
L’Ajuntament de Burjassot, mitjançant la Regidoria de Cultura que dirigix Javier Naharros, i la Universitat de València han acordat la pròxima creació de la Càtedra Vicent Andrés Estellés, un espai cultural i acadèmic que naix amb la voluntat compartida per les dos institucions de consolidar l’estudi, la difusió i la vigència de l’obra del poeta més universal de Burjassot.
La càtedra, que comptarà amb una dotació municipal inicial de 30.000 euros, tindrà el professor Josep Ballester com a responsable i s’estructurarà sobre dos pilars fonamentals: l’educació, amb activitats dirigides als centres escolars, per a acostar la figura i l’obra d’Estellés a les noves generacions, i la literatura, mitjançant la investigació, l’anàlisi i la reflexió sobre Estellés i la poesia valenciana contemporània.
Difusió de l’obra d’Estellés
Nascut a Alzira, Josep Ballester és poeta, assagista i traductor i catedràtic del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura en la Universitat de València. En 2024, va ser el responsable de l’edició d’Oli calent del gresol de la vida, que arreplega els primers llibres de poesia de Vicent Andrés Estellés.
L’alcalde de Burjassot, Rafa García, que va anunciar el projecte en el marc de la cerimònia d’entrega del XXIII Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés, ha destacat que “esta iniciativa obrirà un camí nou i durador en la difusió de l’obra estellesiana i en l’impuls del patrimoni literari valencià”.
Amb esta col·laboració, l’Ajuntament de Burjassot i la Universitat de València reafirmen el seu compromís amb la cultura, la llengua i la literatura, i situen de nou el municipi que el va veure nàixer com un referent en la preservació i projecció del llegat de Vicent Andrés Estellés.
