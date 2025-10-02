Les famílies del col·legi afectat pel temporal a Sueca es manifesten per segon dia a les portes del centre
Els diputats Gerard Fullana i Benjamín Mompó traslladen la denúncia al Consell
Les famílies del CEIP Cervantes de Sueca han tornat a manifestar-se, per segon dia consecutiu, a les portes del col·legi per a denunciar les deficiències que patix l’edifici i que s’han agreujat després de la caiguda de part del fals sostre durant les fortes pluges de dilluns.
Pares, mares i alumnes han tornat a reivindicar la necessitat d’“un col·legi segur” amb cascos i cassoles. Durant la protesta, l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del CEIP Cervantes ha denunciat la falta d’actuacions per part de la Conselleria d’Educació. “No acceptarem més excuses ni retards mentres el nostre col·legi seguisca en perill”, insistixen. La comunitat educativa assenyala que les protestes seguiran mentres no hi haja una solució.
El temporal, com ja va informar este diari, va provocar el despreniment del fals sostre d’una aula situada en la primera planta de l’edifici. Després d’una revisió exhaustiva, l’Ajuntament de Sueca i la Conselleria d’Educació van decidir clausurar este espai, per la qual cosa el centre ha hagut de reubicar prop de cent alumnes de diverses classes en altres espais del centre i en un altre edifici municipal. A més, també hauran de traslladar el servici de cuina i menjador.
Es tracta del segon despreniment en els últims anys. La comunitat educativa recorda que ja va caure una part del sostre fa uns anys, que afortunadament no va ocasionar danys personals. La situació s’ha tornat a repetir després de l’aiguarrada.
Davant de les deficiències estructurals de l’edifici, els diputats Gerard Fullana (Compromís) i Benjamín Mompó (PSPV) han decidit alçar la veu davant del Consell per a reclamar actuacions urgents. El diputat socialista i veí de la capital de la Ribera Baixa, Benjamín Mompó, va traslladar la protesta al conseller d’Educació, José Antonio Rovira, a qui li va entregar simbòlicament la pancarta que van utilitzar les famílies per a exigir millores urgents.
Mompó, que també va ser present en la manifestació celebrada dimecres a les portes del col·legi, i després de reunir-se amb la directora del centre, va denunciar que les deficiències del CEIP Cervantes “posen en risc tant la seguretat dels xiquets i xiquetes com la dels docents” i va reclamar una resposta immediata de la Conselleria.
El diputat socialista va ser categòric al reclamar actuacions immediates: “És necessari, imprescindible i prioritari poder realitzar les millores pertinents per a garantir la seguretat dels usuaris de totes les instal·lacions públiques i, especialment, en este cas, de les dependents d’Educació. No podem permetre que els xiquets i les xiquetes de Sueca estudien en condicions que posen en risc la seua integritat”, va assenyalar des de la tribuna.
En paraules de Mompó, “els xiquets de Sueca mereixen estudiar en centres dignes i segurs, i no en instal·lacions que cauen a trossos”.
