Meliana aconseguix fons europeus per a promoure el seu producte de proximitat
Tan sols 33 projectes dels més de 200 que s’han presentat en tot Espanya a este programa han aconseguit fons per al seu desenrotllament
L’Ajuntament de Meliana ha rebut 60.000 euros del programa Erasmus+ 2025 per a desenrotllar “HORTA-EU: el cor per a la innovació i la cooperació”, un projecte que reivindica l’horta de Meliana i el producte local com a entorn d’aprenentatge i d’intercanvi de bones pràctiques.
L’objectiu principal d’este projecte és promoure el producte local, utilitzant l’horta de Meliana com a exemple d’espai d’aprenentatge i d’intercanvi de bones pràctiques en producció sostenible i productes de quilòmetre zero, i creant xarxes amb entitats europees.
Ramón Bosque, regidor de Projectes Europeus, ha treballat al costat de la consultora Sequoia Pro per a tirar avant esta iniciativa i destaca que: “HORTA-EU naix amb vocació d’obrir Meliana a Europa. És un projecte que combina la tradició de la nostra horta amb la innovació i la cooperació internacional, objectiu principal del programa Erasmus+. Este projecte ens ajudarà a consolidar un model de bones pràctiques que volem compartir amb altres regions europees, al mateix temps que donem a conéixer els nostres productes i la nostra gastronomia i convertim Meliana en un punt de referència a Europa”.
L’Ajuntament de Meliana, com a entitat coordinadora del projecte, comptarà amb el Consorzio Ítaca, de Perusa (Itàlia), com a soci. Esta entitat aportarà la seua experiència amb una plataforma cooperativa de comerç en línia de producte de proximitat, i s’estudiarà la conveniència de la seua rèplica a Meliana.
Valor de l’horta de Meliana
Trinidad Montañana, alcaldessa de Meliana, subratlla: “A Meliana sempre hem cregut en el valor de la nostra horta i a consumir el que produïm. Amb este projecte podrem compartir eixa experiència amb altres zones d’Europa i demostrar que, cuidant el nostre producte, també cuidem del planeta”.
Localment, les activitats finançades pel projecte integraran o reforçaran altres iniciatives ja en marxa, com la setmana gastronòmica “Menja’t Meliana” o el Club de Producte Meliana Cor d’Horta, i sumaran noves propostes alineades amb l’estratègia europea “Del camp a la taula” i el Pacte Verd Europeu. Entre estes, tallers de sostenibilitat per a comerciants, restauradors i ciutadania, així com visites a cooperatives i a l’horta mateixa de Meliana i d’Itàlia.
Segons Lorena Núñez, responsable de Projectes Europeus en Sequoia Pro, l’obtenció d’este finançament suposa tot un èxit per a Meliana, ja que: “La convocatòria ha sigut molt competitiva i tan sols es finançaran 33 projectes a Espanya dels quasi 200 que s’han presentat.
D’eixos 33 projectes, únicament dos municipis han resultat beneficiaris, els dos de la província de València: Meliana i Calles.
L’Ajuntament de Meliana i Sequoia Pro posaran en marxa el projecte el desembre de 2025, amb una reunió inicial i la preparació d’activitats vinculades a “Menja’t Meliana” el febrer de 2026. La iniciativa culminarà l’octubre de 2026 amb la difusió de les bones pràctiques desenrotllades a Meliana en altres regions europees i amb la publicació d’una guia del producte de proximitat de Meliana per a reforçar el seu posicionament en l’àmbit europeu.
