Penes de fins a dos anys de presó per a la trama urbanística que va construir 300 xalets il·legals a Llíber
L’Audiència d’Alacant condemna els promotors de les vivendes per estafa, i el tècnic municipal Amador Signes i l’exalcalde del PP José Mas per prevaricació, però no considera provats els suborns
Tres regidors d’aquella època, entre ells l’actual alcalde, José Juan Reus, queden absolts
Les penes han quedat molt rebaixades per dilacions indegudes: han passat més de vint anys des que van ocórrer els fets
L’Audiència d’Alacant ha imposat penes de fins a dos anys de presó per a la trama urbanística que va construir més de 300 xalets il·legals entre 1999 i 2003 en el municipi de Llíber. La decisió condemna a dos anys de presó per estafa els principals promotors de la trama, així com a sis mesos, per prevaricació, l’alcalde durant aquella etapa, José Mas, així com el tècnic Amador Signes, que va fer els informes favorables. No obstant això, no considera provada l’existència d’obsequis als responsables municipals. La sentència, que no és ferma i contra la qual cap recurs davant del Tribunal Superior de Justícia, absol també tres regidors de la corporació per no quedar provada la seua participació en els fets, entre ells l’actual alcalde de la població José Juan Reus. Les penes han quedat molt atenuades a l’haver-se aplicat un atenuant de dilacions indegudes, al valorar que han passat més de vint anys des que van ocórrer els fets.
La sentència considera provat que els cervells de la trama van orquestrar la construcció i venda de vivendes en sòl rústic no urbanitzable, ocultant als compradors estrangers que les llicències eren contràries a la normativa vigent i que les cases mancarien de servicis bàsics i d’habitabilitat legal. Els treballs es van realitzar amb una llicència sota la fórmula de restauració de magatzems amb part habitable. El tècnic municipal Amador Signes elaborava, per als promotors, les memòries dels projectes, i, posteriorment, des de l’Ajuntament els donava informe favorable. Una mecànica amb la qual es va aconseguir el permís per a la construcció de prop de 300 xalets. Tant l’exalcalde José Más com el tècnic municipal estaven acusats de suborn per rebre estos obsequis, però l’Audiència no ha considerat provats estos extrems.
La sentència deixa clar que els acusats “van dur a terme una conducta enganyosa” i, sabent que no es complien les condicions d’edificabilitat, van persuadir els compradors que no tindrien problemes per a aconseguir les llicències. Van muntar una “escena encaminada a aparentar legalitat i normalitat en una cosa que era obertament contrària a la llei”.
El principal cervell de la trama, el promotor Miguel Muntaner, va sostindre en el juí que ell només es limitava a vendre les parcel·les i era un mer intermediari. Afirmacions que ha descartat la sentència. “Muntaner no només venia les parcel·les, sinó que venia parcel·les per a edificar vivendes i, en alguns casos, les construïa il·legalment, coneixent, com a professional del sector, que no podria obtindre legalment les llicències”, assenyala la decisió.
Els tres promotors condemnats hauran d’indemnitzar els compradors estafats amb 1,7 milions
Els altres promotors condemnats són Trevor John Henry Bourne i Peter Antonius Schid. Els tres promotors han d’indemnitzar els compradors estafats amb 1.727.659 euros.
Durant la declaració prestada en el seu moment davant de la Guàrdia Civil, Muntaner va admetre alguns obsequis a les autoritats municipals com a pagament pels servicis prestats. Segons este testimoniatge, entre estos regals hi havia la compra a Alemanya d’un vehicle Mercedes pel qual es van pagar 8.000 marcs, obres en casa d’un familiar de l’alcalde, així com el pagament de 3.000 euros per cada llicència concedida. No obstant això, el dia del juí es va desdir d’estes declaracions. Una retractació després de la qual els jutges sostenen que, encara que hi ha indicis dels presumptes suborns, no es pot concloure que estos s’hagueren efectuat. “No hi ha una declaració davant del jutge en la qual admeta haver comés el fet necessitat de prova, sinó només una declaració policial”, diu la sentència per a explicar per què no pot valorar eixa autoinculpació inicial. “Les declaracions davant dels funcionaris policials no tenen valor probatori. No poden operar com a corroboració dels mitjans de prova”, recorden.
Inspeccions del Seprona
Agents del Servici de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil van constatar l’existència de les irregularitats després de la denúncia d’un afectat. Els agents han assenyalat en el juí que van detectar l’existència de 292 xalets il·legals construïts entre els anys 1999 i 2003. La xifra es va obtindre de la documentació entregada per l’Ajuntament, encara que els agents només en van poder inspeccionar in situ una vintena. Totes estes cases il·legals tenien en comú que se sol·licitaven en parcel·les de sòl rústic no urbanitzable i amb la sol·licitud de reforma de magatzem agrícola amb part habitable.
La sentència considera acreditat que els acusats “van dur a terme una conducta enganyosa al manifestar als possibles compradors que les parcel·les que els oferien eren aptes per a l’edificació de vivendes, sabent que, per la seua extensió, per la classificació del sòl i per no tindre les autoritzacions preceptives, no ho eren”. Per això, “van decidir evitar alguns requisits com la petició d’autorització a la Conselleria de Vivenda, de manera que mai es completarien les condicions d’edificabilitat. A més, els van dir que no hi hauria problema per a l’obtenció de llicències d’obra i altres autoritzacions administratives per a construir vivendes i habitar-les amb normalitat”. Per a subratllar l’existència del delicte, subratlla que es van concertar amb l’arquitecte tècnic municipal perquè este informara favorablement sobre les sol·licituds de llicència d’obra, a fi de donar l’aparença de legalitat als projectes, a les autoritzacions i a les obres, i fins i tot comunicara a eventuals compradors que tot era legal, si arribava el cas que li preguntaren.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mazón rep l'entitat que nega la unitat de la llengua un dia després de qüestionar l'AVL
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- La lesió de 'running' de Mazón
- Estos són els municipis de la Ribera que suspenen les classes este dimarts
- González Pons patix els bombardejos russos a Kíiv
- València tancarà demà els col·legis en zones inundables i la façana marítima
- Trànsit a València: consulteu totes les retencions