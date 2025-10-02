Llevant UE | Plantilla
Romero confirma la seua renovació fins a 2028
El davanter, que suma 4 gols, ha irromput amb força en l’elit del futbol espanyol
El gran rendiment d’Iván Romero amb el Llevant ve alimentat de l’enorme notícia que va rebre després de l’ascens a Primera Divisió. El davanter és l’home de moda gràcies als seus quatre gols i una assistència en el present curs. Orriols celebra que comptarà amb els seus servicis fins a 2028 després de la renovació automàtica produïda amb el retorn a la màxima categoria del futbol espanyol.
Iván Romero es va mostrar feliç i orgullós de continuar en el club. “És veritat que teníem la clàusula que, si ascendíem, tenia tres anys automàtics. Estic molt content amb eixa renovació, d’estar en el Llevant, a València i en el club que va apostar per mi. Estic molt a gust, la meua família ve totes les setmanes a veure’m quan juguem ací. Em sent molt feliç i molt volgut. Tant de bo siguen molts anys més”, va assegurar un ‘9’ que no es marca una xifra de gols després del seu brillant inici de campanya.
“No em solc marcar mai una xifra, pot ser més pressió que una altra cosa. Tot el que puga jugar voldrà dir que em va bé. Intente ajudar l’equip en tot el possible, treballant defensivament i ofensivament. Si personalment hi ha més gols i assistències, això serà millor i bo per a l’equip. Tant de bo siga així i que en vinguen molts més”, va dir. Després d’un estiu intens, es va preparar físicament i mentalment per a estar a l’altura de les exigències de la categoria. “És una categoria més, però no cal tindre-li por a res. Amb l’ajuda dels que quedem de l’any passat i els nous que venen amb molta fam estem fent un bon grup”, va concloure el jugador de La Solana (Ciudad Real).
Suscríbete para seguir leyendo
- Mazón rep l'entitat que nega la unitat de la llengua un dia després de qüestionar l'AVL
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- La lesió de 'running' de Mazón
- Estos són els municipis de la Ribera que suspenen les classes este dimarts
- González Pons patix els bombardejos russos a Kíiv
- València tancarà demà els col·legis en zones inundables i la façana marítima
- Trànsit a València: consulteu totes les retencions