Pressupostos
Sánchez ratifica que presentarà pressupostos i treballa “amb humilitat” per a recaptar suports
EFE
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha ratificat, este dijous, que l’executiu complirà enguany el mandat constitucional de presentar el projecte de llei de pressupostos per a l’any que ve i ha afirmat que està treballant “amb humilitat” per a recaptar els suports que permeten aprovar-los.
Sánchez ha garantit eixa presentació en declaracions als periodistes a Copenhaguen, a on participa en la cimera de la Comunitat Política Europea, a preguntes sobre l’estat de les negociacions amb els grups parlamentaris per a intentar recaptar el suport necessari als nous comptes de l’Estat.
“Estem en això. No hi ha cap novetat en el sentit que nosaltres complirem amb la nostra obligació constitucional. Els presentarem i esperem que siguen uns pressupostos millors que els que tenim”, ha afegit.
Sánchez ha confiat comptar amb el suport d’una majoria parlamentària suficient
“Ho treballarem amb molta humilitat, amb molta capacitat de diàleg, negociació i acord”, ha afegit el cap de l’executiu.
Sánchez ha destacat la bona marxa de l’economia espanyola i ha recordat les dades que s’han conegut este dijous sobre el mercat laboral, que va sumar 31.462 afiliats en setembre fins als 21,69 milions d’ocupats, mentres que l’atur registrat va baixar en 4.846 persones i es va situar en 2,42 milions, la xifra més baixa per a un setembre des de 2007.
“Espanya avança; Espanya lidera. Jo crec que això és un èxit de país, també del Govern i de la seua política econòmica”, ha afegit.
