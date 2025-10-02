Guerra a Gaza
Uns 800 estudiants tallen el centre de València en protesta per Palestina i l’assalt a la flotilla
Els jóvens demanen el cessament del “genocidi” a Gaza i clamen per la intercepció de la missió humanitària per part de l’exèrcit israelià
“Gaza, no estàs sola”. Amb eixe crit unànime han eixit al carrer uns 800 estudiants (segons Delegació del Govern) en una vaga per Palestina que ha tallat diverses avingudes del centre de València.
Els jóvens demanen el cessament del “genocidi” a Gaza i clamen per l’assalt a la flotilla per part de l’exèrcit israelià la matinada passada. La protesta ha partit de la Facultat de Geografia i Història de la UV i ha recorregut diversos quilòmetres fins a passar pel carrer de la Pau i acabar en la plaça de la Reina de València, amb una assentada i un minut de silenci pels palestins assassinats per Israel.
La manifestació, convocada pel Sindicat d’Estudiants en tot Espanya, tindrà les seues rèpliques també en universitats com la UPV, a on el col·lectiu Estudiants per Palestina també farà concentracions per a demanar el “boicot” a les empreses i institucions israelianes que col·laboren amb la Universitat i també a aquelles espanyoles que han firmat acords amb l’estat hebreu, en la mateixa línia que el tancament docent de fa unes setmanes en la UV.
De fet, este divendres, el moviment Veus Per Palestina i BDS Pais Valencià han convocat una altra protesta per l’assalt a la flotilla humanitària que es dirigia a Gaza i per a protestar per la situació en la Franja i demanar el cessament dels bombardejos. Serà a les 19 hores en la plaça de l’Ajuntament de València.
“Són hospitals, no bases militars”
Els manifestants han criticat durant tot el recorregut els bombardejos “indiscriminats” de l’exèrcit israelià sobre objectius civils com ara escoles i hospitals i fins i tot sobre periodistes. La protesta ha anat acompanyada de crits com “són hospitals, no bases militars”.
En total, Israel ha matat 238 periodistes des que va començar la guerra contra Hamàs en la Franja de Gaza, més que en les dos guerres mundials, la guerra de Vietnam, Corea i les dos guerres iugoslaves juntes. Mai abans, en cap conflicte bèl·lic, s’han assassinat tants reporters i reporteres.
Suport a la flotilla
Els manifestants han mostrat el seu suport públic a la flotilla que es dirigia a la Franja i han demanat l’alliberament dels detinguts després de l’assalt d’Israel als vaixells: “Sou un exemple de valentia i determinació”. La protesta estudiantil s’ha repetit en 40 ciutats de tot Espanya.
Els manifestants han reivindicat que els estudiants allí presents tenen “més decència que els governs occidentals en els últims anys” i han animat a donar suport a la causa palestina per situar-se “en el costat correcte de la història”.
La protesta ha acabat amb la lectura d’un manifest i crítiques al pla de pau “fet a mida dels sionistes” i també al Govern espanyol per anunciar un embargament d’armes a Israel “que mai arriba”.
“Generació de cristall”
Esta és l’enèsima protesta en els últims mesos en suport a Gaza per part de la joventut valenciana, que s’ha reivindicat front “als qui ens diuen generació de cristall”. De fet, el Sindicat d’Estudiants ha arribat a reclamar una vaga general, de 24 hores, per a protestar pel genocidi a Gaza.
“Hem buidat les classes per a parar el genocidi”, ha explicat un dels estudiants davant de l’aplaudiment dels centenars allí presents. Una altra d’elles ha assegurat que és “motiu d’orgull” veure tants jóvens mobilitzats per la causa.
“No mirarem a un altre costat. La causa palestina és la causa de la joventut i els milions que defenem els drets humans i la justícia social. Cridem a construir comités de solidaritat amb Palestina i contra el genocidi en cada institut i universitat”, ha reivindicat el Sindicat d’Estudiants en un comunicat.
