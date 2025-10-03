Els valencians de la flotilla continuen sense rebre atenció consular 24 hores després de ser retinguts per Israel
Compromís reclama la intervenció del Govern central i de les Corts per a alliberar el diputat valencianista “segrestat”
Els quatre valencians que formaven part de la Flotilla Global Summun que va ser interceptada dimecres per l’exèrcit d’Israel continuen retinguts pel país hebreu sense permetre l’atenció consular. Ho denuncia la síndica adjunta de Compromís en les Corts, Isaura Navarro, que té el seu company de bancada, Juan Bordera, entre les persones detingudes, una situació per la qual ha reclamat la intervenció de la Presidència de les Corts i del Govern d’Espanya.
Segons ha assenyalat Navarro, Bordera “continua segrestat a Israel” sense rebre l’atenció consular d’Espanya. “És una vergonya”, ha indicat la dirigent valencianista, que ha recordat que Bordera i la resta dels activistes que viatjaven en la flotilla van ser interceptats per Israel en aigües internacionals, a 70 milles de les costes de Gaza, per la qual cosa consideren que es tracta d’un “segrest”.
És per això que la dirigent valencianista ha reclamat la reacció del Govern d’Espanya davant de la negativa de l’estat d’Israel de permetre-li l’atenció consular, que es preveu per al llarg d’este divendres, la qual cosa implicarà que hagen passat més de 24 hores des que Bordera i la resta dels valencians que viatjaven en el Sirius, una de la quarantena d’embarcacions que buscaven portar ajuda humanitària a Palestina, foren interceptats.
Això va ocórrer dimecres a la nit, quan el mateix Bordera va enviar un vídeo en el qual comunicava que el seu vaixell estava a punt de ser interceptat. “Han començat a abordar vaixells i tiren els mòbils a l’aigua. El nostre serà el següent”, deia en un vídeo, enviat cap a les 22 hores de la Península, en el qual apareixia el diputat de Compromís amb un flotador salvavides preparat per a eixa intercepció. Des de llavors, Bordera està sota l’arrest d’Israel.
Sense acció de les Corts
Després d’això, Compromís va exigir a la presidenta de les Corts, la dirigent de Vox, Llanos Massó, que impulsara les mesures necessàries per a poder alliberar el parlamentari, ja que, segons assenyala el reglament de la cambra autonòmica, este té immunitat i la màxima responsable de les Corts ha de vetlar per això. No obstant això, Navarro denuncia que Massó “no ha reaccionat” i ha omés la seua obligació de donar “suport institucional i defensa” enfront d’Israel.
“Li és igual el que diga el reglament, és tot càrrega ideològica, el presumpte patriotisme de PP i Vox s’esgota quan a qui afecta és a una persona d’esquerres que no pensa com ells”, ha assenyalat la síndica de Compromís. Així mateix, ha lamentat que PP i Vox estiguen “col·laborant” amb la “campanya de desprestigi i desinformació” de l’estat d’Israel sobre la flotilla, “burlant-se dels drets humans”.
