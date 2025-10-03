“No em veuran entre reixes”: l’exregidora de Benitatxell condemnada per falsedat documental es defén
Nieves García acudix al ple en el qual l’oposició de RED demanava la dimissió de l’actual alcalde per pactar amb ella en 2018, quan estava investigada, una moció de censura
“El Govern actual té majoria absoluta i els qui ara reclamen la dimissió de l’alcalde també van pactar en aquells anys amb mi els pressupostos”
Ningú li negarà a l’exregidora del Poble Nou de Benitatxell Nieves García que és “valenta”. No s’amaga. I continua defenent la seua innocència malgrat que és ferma la seua condemna a dos anys, tres mesos i un dia de presó per un delicte de falsedat documental. “La interlocutòria està ahí i és pública. La poden llegir tots. I diu textualment que no es pot identificar l’autor material de les firmes. Em van jutjar també per altres delictes, per estafa i prevaricació, i de tots em van absoldre, excepte del de falsedat documental”, ha afirmat l’exregidora, que hui ha acudit al ple extraordinari forçat per l’oposició de RED per a exigir la dimissió de l’alcalde, Miguel Ángel García, i dels regidors del Govern local Jorge Pascual i Maite Roldán, els tres de Més Benitatxell.
“No em veuran entre reixes”, ha assegurat Nieves García després del ple al preguntar-li Levante-EMV. I a l’oposició de RED li ha recordat que, en aquells anys convulsos en què este partit governava, va pactar amb ella, malgrat que estava investigada, els pressupostos, i li va vindre molt bé que votara a favor. L’exregidora ha deixat clar que, si es fa memòria, es fa memòria de tot i no només del que interessa.
Nieves García també ha insistit que l’actual alcalde ho és amb majoria absoluta i sense el suport de ningú.
L’oposició de RED ha forçat el ple per a exigir la dimissió de l’alcalde i els dos regidors citats per pactar en 2018 una moció de censura amb Nieves García, que llavors estava investigada. La moció de censura va apartar Josep Femenia i va fer alcalde Miguel Ángel García. La regidora, llavors independent (abans ho havia sigut pel PP), no havia sigut ni tan sols jutjada. Mentres, els tribunals van avalar la moció de censura.
Estabilitat política després d’anys convulsos
Aquell moviment polític, llavors molt qüestionat, va acabar amb la convulsió política al Poble Nou de Benitatxell. Va començar un període d’estabilitat que arriba fins hui. No obstant això, els regidors de RED han insistit hui que pactar amb una regidora després condemnada per falsedat documental és “èticament qüestionable”.
El ple ha acabat prompte. Ni l’alcalde ni els seus regidors han volgut entrar-hi. Han votat en contra de la petició de dimissió. I tot ha quedat ací. No hi ha més recorregut.
Això sí, el ple ha tingut l’interés de la intervenció posterior de l’exregidora Nieves García. Va esgotar totes les vies judicials. El Tribunal Suprem va desestimar, en 2023, el seu recurs de cassació. El Consell de Ministres li va denegar, el mes de juliol passat, l’indult. Hui, després del ple, s’ha mostrat molt tranquil·la i convençuda que no ingressarà a la presó. “No em veuran entre reixes”, ha afirmat.
