Emiratians, suïssos i belgues, els turistes que més diners per dia deixen a la Comunitat Valenciana
Entre abril i juny, el gasto mitjà per visitant estranger en l’autonomia va ser de 89 euros
La bretxa en el desemborsament per viatger entre el país de la península aràbiga i el Brasil és de quasi 100 euros
L’impacte que el turisme internacional, en un any d’arribades històriques, està tenint com un dels motors econòmics de la Comunitat Valenciana està fora de qualsevol dubte. Les xifres registrades mes a mes reflectixen com el desemborsament realitzat pels visitants estrangers es troba en dades rècord. Una realitat, arreplegada habitualment en balanços com el del gasto turístic (Egatur), els detalls de la qual —però— tenen també matisos. I és que no tots els viatgers que trien l’autonomia per als seus viatges realitzen un desemborsament similar, amb bretxes que freguen els 100 euros per jornada de mitjana entre els visitants d’uns països i altres.
És el que es desprén de l’estadística experimental Distribució del gasto realitzat pels visitants estrangers en les seues visites a Espanya, elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i que mesura el gasto real —afegint, per exemple, els pagaments que estos no residents fan amb les seues targetes de crèdit in situ— fet pels visitants estrangers una vegada han entrat a la Comunitat. En concret, durant el segon trimestre d’enguany, el desemborsament mitjà realitzat pels viatgers va ser de 89 euros per dia, encara que un país quasi va doblar eixe import per jornada.
Els més “malbaratadors”
Va ser el cas de la Unió dels Emirats Àrabs, un mercat amb més de 7.000 ciutadans que van apostar per l’autonomia, els quals van deixar de mitjana 157 euros per dia en la terreta. O, cosa que és el mateix, 1.158 euros de gasto mitjà en els seus viatges. Després del país emiratià, es va situar un enclavament clàssic quan es parla d’alt poder adquisitiu, com Suïssa. Cada un dels 73.000 viatgers que van optar per la Comunitat Valenciana procedents d’este país, sense anar més lluny, va tindre un desemborsament, entre abril i juny, de 133 euros, catorze més —per tant— que la dada que deixen els belgues, la tercera nacionalitat que més diners per jornada es gasta en l’autonomia, amb 119 euros.
Tanquen este particular top 5, a més de ser els dos únics països al costat dels ja mencionats que superen els 100 euros de gasto mensual, la Xina i Andorra. En els dos casos, els seus ciutadans es van deixar, en el segon trimestre, 117 euros cada dia que van passar ací. De la mateixa manera, per damunt de la mitjana per jornada també es troben altres països europeus com Noruega, Alemanya o Països Baixos, o nord-americans com els Estats Units.
Països que menys gasten
Però, quins són els visitants que menys rèdit aporten per a l’autonomia? Segons reflectix l’estadística de l’INE, el Brasil és —dels 29 països en els quals es desagreguen els registres— el territori els ciutadans del qual menys import deixen a la Comunitat Valenciana, amb 59 euros per jornada. Una circumstància a la qual seguixen tant els arribats des d’Itàlia —un dels països amb més afluència de viatgers, a més de la nacionalitat estrela en registres com els de l’aeroport de Manises—, amb un import mitjà diari de 61 euros, com aquells procedents del Japó, que “només” es van gastar 62 euros per dia.
