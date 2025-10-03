Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gandia se submergix en la Fira i Festes 2025

Les bandes del Tio de la Porra anuncien l’inici de quatre dies intensos replets d’activitats

Així ha sonat el Tio de la Porra en la Fira i Festes 2025 de Gandia

Així ha sonat el Tio de la Porra en la Fira i Festes 2025 de Gandia

Perales Iborra

Fidels a la seua cita, com cada any, les bandes del Tio de la Porra formen enfront de l’ajuntament amb motiu de l’inici de la Fira i Festes de Gandia 2025 del 3 al 6 d’octubre. Són les 9 del matí.

Com mana la tradició, l’alcalde, José Manuel Prieto, atorga al capità de les tropes el simbòlic poder de prendre la ciutat durant quatre dies plens d’activitats per a tots els públics i, a partir d’eixe instant, la festa ho inunda tot.

Les bandes, formades per hòmens i dones de diversos col·lectius, trenquen el silenci de la plaça Major amb l’eixordador toc de tambors i timbals, creant una coreografia que seguixen les desenes d’integrants d’estes.

El Tio de la Porra obri la Fira i Festes de Gandia 2025

El Tio de la Porra obri la Fira i Festes de Gandia 2025

Ver galería

El Tio de la Porra abre la Fira i Festes de Gandia 2025 / Perales Iborra

Després, comencen a desfilar. L’objectiu és anar a cada col·legi de Gandia, a cada districte, a anunciar als xiquets i menys xiquets que ja és Fira i Festes. Que ningú es quede sense saber que les festes gandienques han començat.

A les 13 hores tornen a reunir-se les bandes enfront de l’ajuntament de Gandia. Tornen de la seua missió i l’alcalde passa revista. Els carrers són ja una marea de gent.

En l’acte d’este divendres, primer dia del periple festiu, no falta ningú. L’alcalde va estar ben acompanyat per l’exalcaldessa i ministra del Govern d’Espanya, Diana Morant. A la seua esquerra està la també exalcaldessa Pepa Frau.

Els regidors del Govern local i els de l’oposició són presents. La corporació municipal assistix al complet a l’inici de la Fira i Festes de Gandia 2025.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents