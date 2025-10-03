El Govern amplia el pla d’ocupació dana: 80 milions més per a generar 7.500 llocs de treball
La vicepresidenta Yolanda Díaz es reunix a València amb 80 alcaldes de zones afectades i anuncia una segona fase del pla, que s’obri a entitats sense ànim de lucre i ONG i permet perfils més qualificats
La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, s’ha reunit, este divendres, a València, amb prop de 80 alcaldes dels municipis afectats per la dana del passat 29 d’octubre, als quals ha presentat l’ampliació del pla d’ocupació aprovat poc després de la catàstrofe.
Díaz ha anunciat 80 milions d’euros més per a esta iniciativa, que, en la primera fase, es va dotar amb 50 milions i va generar 8.000 contractacions i algunes modificacions en els criteris de les ajudes. Entre les més rellevants hi ha la inclusió d’ocupacions més qualificades, com ara enginyers o arquitectes, que era una de les principals demandes. Els ajuntaments continuaran sent-ne beneficiaris, però també s’obri ara a entitats sense ànim de lucre i ONG. La previsió, ha assenyalat la ministra, és aconseguir 7.500 altes noves.
Al costat de la vicepresidenta i responsable de Treball, també han sigut presents en la trobada amb els responsables municipals la delegada del Govern a la C. Valenciana, Pilar Bernabé, amb qui Díaz ha sigut especialment afectuosa i ha reconegut la seua “entrega” i “magnífic treball” després de la dana, i la comissionada per a la Reconstrucció, Zulima Pérez.
La número tres del Govern ha destacat la importància de l’autoavaluació en política per a poder “corregir” aquells punts que no funcionen. Per això, a més dels canvis anteriors, ha assegurat que este segon tram del pla d’ocupació serà més àgil. Del primer, ha afegit, s’han executat 35,5 milions de l’inici de l’any ençà. “Hem de córrer més, perquè els terminis són molt estrictes”, ha afegit.
Díaz ha assenyalat que els alcaldes presents en la reunió, de tots els colors polítics, han acollit la proposta amb “satisfacció”
La vicepresidenta no visitava València des de gener, quan es va conéixer eixe primer pla d’ocupació del seu ministeri. Ha volgut convertir en missatge polític eixos temps de la seua agenda, que, segons ha destacat, han sigut triats a consciència, i ha destacat que l’“important” és estar quan s’és “útil” i no quan prima la foto. “Els vaig dir que no m’oblidaria d’esta terra, que vindria sempre que fora útil. L’important és que acompanyem no només quan el problema està en el moment àlgid”.
Elogis a la Generalitat
Díaz ha defés en tot moment la política “que servix per a millorar la vida de la ciutadania” i ha situat com a exemples d’això la reforma laboral, l’“escut social” dels ERTO desplegat des de la pandèmia de la covid o “el que estem fent hui ací”.
“És la política que val la pena, la política amb majúscules”, ha dit la ministra, que ha assegurat que a ella no la trobaran “en el soroll”. “Els que ho passen malament no necessiten soroll, sinó serenitat i calma”, ha dit posant com a exemple la labor diària de Bernabé i defenent de pas el treball conjunt del Govern en matèria de reconstrucció.
Díaz ha aclarit que quan parla de “soroll” es referix al “PP espanyol”, que està “en mans de Vox”, però en cap moment a la Generalitat de Carlos Mazón. Malgrat les crítiques reiterades del Consell pel que considera una falta de voluntat de l’executiu central per a coordinar-se, la vicepresidenta ha indicat que té una “magnífica relació” amb la Generalitat: “No faig més que cooperar, no fem més que treballar al servici d’esta terra”, ha destacat.
