Incendi en una nau industrial de Bonrepòs i Mirambell
El foc, que s’ha produït en una fàbrica de la zona empresarial d’este poble de l’Horta Nord, ha provocat una escandalosa columna de fum i ha deixat un ferit lleu
Una fàbrica de la zona industrial de Bonrepòs i Mirambell, a l’Horta Nord, s’ha cremat este matí per causes encara desconegudes. L’incendi, que deixa un ferit lleu, s’ha declarat a primera hora del matí i les flames han provocat unes escandaloses columnes de fum que es veien a quilòmetres de distància.
El municipi està molt prop de Tavernes Blanques, Almàssera i de la ronda Nord de València i fins allí s’han desplaçat l’alcaldessa i la Policia Local d’esta localitat i d’altres pròximes, com Almàssera, que ja treballen en labors de talls de trànsit de la carretera. Fins al moment es coneix que és una nau de residus sense activitat laboral, en la qual s’estaven produint labors de neteja.
Fins al lloc s’han desplaçat diverses unitats policials d’àmbit local i de bombers. L’incendi ja està controlat i, mitja hora després de donar-se la veu d’alarma, el fum havia disminuït considerablement.
D’altra banda, no ha fet falta desallotjar la finca de vivendes pròxima a l’immoble, segons han informat fonts de la Policia Local d’Almàssera, presents en el lloc dels fets.
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- La lesió de 'running' de Mazón
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Estos són els municipis de la Ribera que suspenen les classes este dimarts
- González Pons patix els bombardejos russos a Kíiv
- València tancarà demà els col·legis en zones inundables i la façana marítima
- Trànsit a València: consulteu totes les retencions
- El nou president de l'Audiència de València advertix que estarà 'atent als intents bastos' d'incidir en la causa de la DANA