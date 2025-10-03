Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendi en una nau industrial de Bonrepòs i Mirambell

El foc, que s’ha produït en una fàbrica de la zona empresarial d’este poble de l’Horta Nord, ha provocat una escandalosa columna de fum i ha deixat un ferit lleu

Violeta Peraita

Bonrepòs i Mirambell

Una fàbrica de la zona industrial de Bonrepòs i Mirambell, a l’Horta Nord, s’ha cremat este matí per causes encara desconegudes. L’incendi, que deixa un ferit lleu, s’ha declarat a primera hora del matí i les flames han provocat unes escandaloses columnes de fum que es veien a quilòmetres de distància.

El municipi està molt prop de Tavernes Blanques, Almàssera i de la ronda Nord de València i fins allí s’han desplaçat l’alcaldessa i la Policia Local d’esta localitat i d’altres pròximes, com Almàssera, que ja treballen en labors de talls de trànsit de la carretera. Fins al moment es coneix que és una nau de residus sense activitat laboral, en la qual s’estaven produint labors de neteja.

Fins al lloc s’han desplaçat diverses unitats policials d’àmbit local i de bombers. L’incendi ja està controlat i, mitja hora després de donar-se la veu d’alarma, el fum havia disminuït considerablement.

Incendio en la nave de Bonrepòs i Mirambell.

Incendi en la nau de Bonrepòs i Mirambell / L-EMV

D’altra banda, no ha fet falta desallotjar la finca de vivendes pròxima a l’immoble, segons han informat fonts de la Policia Local d’Almàssera, presents en el lloc dels fets.

