Tribunals
L’Audiència de València frena un altre intent de Vox per a investigar el Govern central per la dana perquè la competència és autonòmica
El tribunal assenyala que el partit Vox no explica, en el seu recurs, ni justifica “la utilitat que tindria la diligència d’investigació”, a més del fet que la competència de protecció civil és autonòmica
La Secció Segona de l’Audiència de València ha desestimat el recurs d’apel·lació interposat per l’acusació popular que exercix Vox contra la decisió de la magistrada instructora del Tribunal d’Instància de Catarroja de denegar la remissió d’ofici al Govern central per a certificar si el president del Govern, Pedro Sánchez, va convocar el Consell de Seguretat Nacional per la dana del 29 d’octubre, segons acaba d’informar el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
No justifica la utilitat de la diligència
El Tribunal entén que el partit Vox no explica, en el seu recurs, ni justifica “la utilitat que tindria la diligència d’investigació proposada per a l’esclariment de la naturalesa dels fets o l’esbrinament dels possibles causants de les defuncions i lesions objecte d’esta causa”.
Competència autonòmica
“L’Estatut d’Autonomia atribuïx al Consell la coordinació en matèria de protecció civil, sense que en el marc normatiu citat en el recurs d’apel·lació s’atribuïsca una competència específica al Consell de Seguretat Nacional”, afig la Sala en la resolució, que és ferma i contra la qual no es pot interposar cap recurs.
Petició original de Liberum
La petició original la va presentar l’associació Liberum, que va demanar a la jutgessa de la dana, el passat 11 d’abril, que lliurara un ofici a la Presidència del Govern d’Espanya i al Consell de Seguretat Nacional perquè certificara “si el president del Govern va convocar o no el Consell de Seguretat Nacional a fi que este exercira les seues funcions; i, en cas d’haver sigut convocat este Consell, es requerisca que s’aporte les comunicacions que es produïren entre Presidència del Govern i el Consell de Seguretat Nacional, especialment si va haver-hi o no la redacció de qualsevol informe o dictamen”.
La magistrada de la dana va rebutjar esta petició el 16 d’abril de 2025, basant-se en el fet que “l’anàlisi de l’actuació del Govern en matèria de seguretat nacional manca de nexe causal amb les defuncions i lesions produïdes el passat 29 d’octubre”. I afegia que “segons l’Estatut d’Autonomia, la Generalitat té la competència exclusiva en matèria de protecció civil i que a la conselleria competent li correspon exercir el comandament únic de l’emergència dirigint els plans de protecció civil”.
Vox va recórrer contra esta interlocutòria de la jutgessa i va considerar que “resultaria proporcionat conéixer els mecanismes de coordinació de la informació que va haver-hi entre el Consell de Seguretat Nacional i la Generalitat Valenciana, màximament tenint en compte que bona part de la informació que rebia la Generalitat Valenciana provenia de l’Aemet i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que són entitats dependents del Ministeri per a la Transició Ecològica”.
Per a la Secció Segona de l’Audiència de València, “el recurs d’apel·lació no pot prosperar. [Vox] No explica ni justifica la utilitat que tindria la diligència d’investigació proposada per a l’esclariment de la naturalesa dels fets o l’esbrinament dels possibles causants de les defuncions i lesions objecte d’esta causa. Els recurrents no plantegen cap hipòtesi fàctica al respecte que resulte d’alguna manera de les actuacions i haja de comprovar-se”.
Suscríbete para seguir leyendo
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- La lesió de 'running' de Mazón
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Estos són els municipis de la Ribera que suspenen les classes este dimarts
- González Pons patix els bombardejos russos a Kíiv
- València tancarà demà els col·legis en zones inundables i la façana marítima
- Trànsit a València: consulteu totes les retencions
- El nou president de l'Audiència de València advertix que estarà 'atent als intents bastos' d'incidir en la causa de la DANA