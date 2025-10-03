La mirada més íntima sobre Ovidi Montllor, a través de la seua filla Jana
La filla menor del cantautor estrena, en el festival Temporada Alta de Girona, un retrat poètic sobre la memòria i l’absència entorn de la figura del seu pare en On eres quan hi eres?
La cineasta Jana Montllor Blanes s’ha enfrontat al seu treball més desafiador: enfrontar-se a la seua pròpia memòria. La filla xicoteta d’Ovidi Montllor estrena On eres quan hi eres?, la pel·lícula documental en què es retrata l’artista i el pare, a través d’una mirada íntima i poètica sobre l’absència i la figura d’un home que va formar part de la Nova Cançó i l’aportació del qual a la cultura encara continua vigent.
La pel·lícula —que ja va concursar en maig en el Festival de Màlaga— es projectarà a Catalunya el 14 d’octubre, en el marc del festival Temporada Alta de Girona. El documental narra el viatge que Jana emprén quan s’adona que ha perdut l’única fotografia que li va fer al seu pare en un viatge que van fer a Mallorca. Navegant a través del Mediterrani, entre imatges familiars, objectes, olors, cançons, retalls de premsa i programes de televisió, Jana emprén un altre viatge: el de la memòria. Així, intentarà trobar el fràgil record del seu pare, un de propi, no el construït com a personatge públic que es manté en l’imaginari col·lectiu.
Produït a Catalunya, la cineasta es va embarcar en este projecte quasi trenta anys després de la mort del seu pare, un artista polifacètic que va emigrar del seu Alcoi natal a la Barcelona de la dècada dels seixanta, a on va entrar en contacte amb els corrents culturals contemporanis de la música, el teatre i la poesia. Jana, com la filla més xicoteta de l’autor, guarda pocs records d’ell, ja que el va perdre amb tan sols quinze anys, però sí que guarda un extens arxiu del seu vessant públic, així com objectes personals.
El documental aborda temes universals com el funcionament de la memòria, les relacions entre pares i fills o la frustració que genera la pèrdua. Després de tres anys de documentació i desenrotllament del guió, en 2023 es va iniciar el rodatge, que es va prolongar durant mesos a Barcelona, Canet de Mar, Santa Maria de Palautordera, Alcoi i Palau-sator. Ara com ara es desconeix si la promoció de la pel·lícula portarà a presentar-la al municipi alacantí d’on prové la família Montllor.
La producció d’esta obra és de La Selva Coop, l’espai creatiu del qual Jana és fundadora. Ha comptat amb la coproducció de 3Cat i el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), amb fons obtinguts també a través d’una campanya de finançament col·lectiu amb la col·laboració de la Fundació Coop57. De fet, en 2023 es va organitzar un concert per part del grup Ovidi4, que va tornar als escenaris, per a recaptar fons per al rodatge d’este film.
Este és el tercer documental de Jana Montllor com a directora, després d’haver dirigit Ciutat abandonada (2007) i Aquí hi viu gent (2008).
Afrontar l’absència
Jana Montllor explica sobre el seu documental que el va començar “des d’un lloc un poc estrany: el d’una filla que volia parlar del seu pare des del que havia llegit i escoltat d’ell en l’esfera pública. Em vaig adonar que, en el fons, era una estratègia per a no reconéixer en mi mateixa la ràbia i la frustració d’haver viscut la relació únicament des de la infància. La idea de la pel·lícula va fer un gir inesperat i va convertir-se en una manera d’afrontar l’absència de manera creativa. Dic que és una ‘antiinvestigació’, perquè, després de vint-i-huit anys investigant sobre un Ovidi sense mi, necessite acostar-me al meu pare i ressignificar la nostra relació, una relació truncada per la mort a les portes de l’edat adulta. És un viatge cap al retrobament de la intimitat en un exercici de reconeixement de la fragilitat de la memòria”.
Suscríbete para seguir leyendo
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- La lesió de 'running' de Mazón
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Estos són els municipis de la Ribera que suspenen les classes este dimarts
- González Pons patix els bombardejos russos a Kíiv
- València tancarà demà els col·legis en zones inundables i la façana marítima
- Trànsit a València: consulteu totes les retencions
- El nou president de l'Audiència de València advertix que estarà 'atent als intents bastos' d'incidir en la causa de la DANA