El valor de la plantilla del València es desploma
L’equip ocupa el lloc 69é d’Europa i el 8é del futbol espanyol. Val 5,5 milions menys que en el mercat d’estiu
La major caiguda és la de Beltrán (-8). Tárrega és el futbolista que més creix (+5). Javi Guerra, el més valorat, és el 47é de la Lliga
Andrés García
La plantilla del València CF ha perdut valor de mercat en este inici de temporada 25/26. El mal inici de la competició (8 de 21 punts) ha provocat que l’equip de Carlos Corberán disminuïsca la seua cotització, segons l’última actualització del portal estadístic Transfermarkt. La plantilla val 5,5 milions d’euros menys que en el mercat d’estiu, encara que es manté com a octava de la Lliga. A Europa està en el 69é lloc, al mateix nivell que Stade Rennais, Torino o Leicester. Per a trobar el jugador amb més valor de plantilla del València en la Lliga cal baixar fins a la posició 47a: Javi Guerra.
Els futbolistes que han perdut valor de mercat són Lucas Beltrán (-8), José Luis Gayà (-3), Baptiste Santamaría (-2) i Pepelu (-1,5). El capità, amb 30 anys i amb contracte fins a 2027, cau dels 9 milions de juny als 6 milions d’euros. Pepelu baixa de 9 “quilos” als 7,5. Santamaría, per la seua banda, passa de 7 milions a 5, i Beltrán cau dels 18 als 10.
Hi ha altres jugadors als quals l’inici de temporada no els ha passat factura en valor de mercat i mantenen la seua cotització segons Transfermarkt. És el cas dels Javi Guerra (25), Julen Agirrezabala (15), André Almeida (10), Largie Ramazani (7,5), Filip Ugrinic (7) o Arnaut Danjuma (4), entre els millor valorats.
César Tárrega, a l’alça
També hi ha pujades. La més significativa és César Tárrega. El jove central del València és un dels valors a l’alça de l’equip. El d’Aldaia ha augmentat el seu valor de mercat en 5 milions d’euros, al passar de 10 a 15. També ha crescut Hugo Duro gràcies als seus gols en este inici de campionat. El davanter puja 2 milions al saltar de 14 als 16 actuals. Els altres dos futbolistes de la plantilla amb la fletxa cap amunt són Mouctar Diakhaby (+1), de 2 a 3 milions, i Copete (+1), de 3 a 4 “quilos”, després del seu recent traspàs i contracte fins a juny de 2029.
