Turianova rep els primers autobusos

La línia 8 connecta els carrers del nou barri amb el centre de la ciutat

L’autobús de la línia 8, en el carrer Gonzalo Tejero

L’autobús de la línia 8, en el carrer Gonzalo Tejero / Ajuntament de València

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

El barri de Turianova ha rebut, de matinada, els primers autobusos de l’EMT. Es tracta d’un fet important per al barri, ja que és la primera línia de servici públic col·lectiu de transport que arriba als carrers d’esta zona residencial.

Es tracta d’una ampliació de la línia 8, que connecta l’Hospital La Fe i Malilla amb el centre de la ciutat. Ara, però, s’estén als carrers que ja estan urbanitzats en la zona d’expansió.

El nou servici de l’EMT es farà a través de la línia 8, que passa a dir-se “Porta de la Mar-Malilla-Turianova” i es convertix, a més, en inici i final d’esta. Es tracta d’una de les modificacions de línies gestades en el nou pla director de l’EMT.

No és una línia que connecte dos barris en els extrems de la ciutat, previ pas pel centre, sinó una línia unidireccional del centre a Malilla. En el centre passarà per la plaça de l’Ajuntament, Porta de la Mar, Colón i plaça de bous.

Per a això, s’han creat quatre parades noves, dos en l’entorn de La Fe i dos en el carrer Gonzalo Tejero Langarita.

En el futur, les parades hauran d’augmentar a mesura que Turianova vaja omplint les seues parcel·les amb edificis residencials.

L’arribada de l’EMT era una reclamació veïnal. Els primers habitants de les grans finques —amb blocs de propietat i lloguer—, que arriben ja als dos mil habitants, reclamen que comencen a incorporar-se servicis essencials, perquè, per exemple, no disposen de zona comercial.

Així mateix, l’EMT ha iniciat el trànsit pel carrer Alacant, després dels dos anys que ha estat tancat per a la construcció del passadís que connecta, de moment, a peu, les estacions d’Alacant (sobre el túnel de les grans vies) i Xàtiva (Estació del Nord-plaça de bous).

El autobús del 8, camino de Turianova, pasa por la calle Alacant

L’autobús del 8, camí de Turianova, passa pel carrer Alacant / Ajuntament de València

