Arranca una de les obres més esperades d’Oliva i Pego
El projecte en l’encreuament de l’hostal de Sant Jaume està valorat en 8,3 milions i inclou un pas elevat sobre l’N-332
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha iniciat per fi les obres per a la construcció de l’encreuament de l’hostal de Sant Jaume, entre la carretera N-332 i la carretera CV-678 que comunica la zona d’Oliva Nova amb Pego a través de la marjal. El projecte consistix en l’eliminació d’un encreuament perillós en dos vies de comunicació molt importants, a on s’han produït accidents de gravetat durant molts anys.
Les obres, que van ser adjudicades fa mesos a l’empresa valenciana Torrescámara, són finançades íntegrament pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, amb un pressupost de 8,3 milions d’euros, i tenen com a missió posar fi a este punt negre de la xarxa viària de la Safor i la Marina Alta.
Segons ha informat l’Ajuntament d’Oliva, l’objectiu és posar fi a este punt negre de trànsit, ja que el projecte eliminarà la intersecció entre les dos carreteres i inclourà la construcció de camins laterals de servicis en els dos costats, de dos quilòmetres de longitud, que evitaran els perillosos accessos directes. També hi haurà un pas elevat sobre l’N-332 que donarà accés a la carretera de la marjal. Les obres es van licitar el novembre de 2023 i es van adjudicar el juliol de 2024.
Yolanda Pastor, alcaldessa d’Oliva, ha assenyalat la seua satisfacció per l’inici d’estes obres, “ja que es tracta d’un projecte molt necessari i que s’ha allargat massa en el temps, perquè ha patit moltes modificacions”. L’alcaldessa ha explicat que l’Ajuntament ha fet els últims passos, com, per exemple, la firma de les actes prèvies d’ocupació dels terrenys, que va tindre lloc el juny de 2024, “i també les corporacions municipals anteriors van treballar de valent per a aconseguir-ho”.
“Quan els diferents governs van de bracet, els projectes de ciutat tiren avant. Ho vam veure amb l’eixida sud de l’AP-7 i la carretera Oliva-Piles, i ara ho veurem també amb l’hostal de Sant Jaume. Per això, només tinc paraules d’agraïment i de felicitació per a totes les persones que han treballat perquè l’obra puga ser una realitat”, ha conclòs l’alcaldessa.
Suscríbete para seguir leyendo
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- La lesió de 'running' de Mazón
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Estos són els municipis de la Ribera que suspenen les classes este dimarts
- González Pons patix els bombardejos russos a Kíiv
- València tancarà demà els col·legis en zones inundables i la façana marítima
- Trànsit a València: consulteu totes les retencions
- El nou president de l'Audiència de València advertix que estarà 'atent als intents bastos' d'incidir en la causa de la DANA