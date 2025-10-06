Arranquen amb un contratemps les esperades obres en la presa d’Algar
Els treballs que permetran embassar més aigua s’han iniciat amb més de 18 mesos de retard i ja han patit una parada temporal
Les esperades obres que permetran emmagatzemar més aigua en la presa d’Algar de Palància han arrancat finalment, amb més d’any i mig de retard respecte al calendari previst, perquè, com va informar Levante-EMV, es van adjudicar el desembre de 2023 a l’empresa Pavasal per quasi 989.000 euros.
Estos treballs impulsats per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) van començar el passat 13 de setembre amb la finalitat de continuar el reforç de la séquia Major de Sagunt al seu pas per l’embassament. Este inici es va produir després de superar tota mena d’obstacles inesperats, i, tan sols poc més de quinze dies després, han començat a patir els inconvenients d’iniciar les obres de cara a la tardor, just l’època en què sempre han abundat més les pluges torrencials a la Comunitat Valenciana.
Precisament, dilluns passat es van trobar amb l’alerta roja per pluges intenses decretada per la Generalitat Valenciana. Este imprevist, com expliquen des de la CHX a preguntes d’este diari, va fer paralitzar els treballs iniciats dins del vas de l’embassament i esperar que el terreny se secara prou per a permetre de nou l’entrada de maquinària.
Fins llavors, els operaris se centraven a recondicionar un camí situat dins del pantà perquè va quedar destrossat en pluges anteriors i és l’únic accés fins al lloc a on s’ha d’iniciar l’actuació: el sifó que creua el llit al costat de l’assut romà existent 800 metres aigües amunt de la presa d’Algar. Des d’eixe punt a on va acabar la intervenció en 2016, les tasques permetran continuar l’adequació de la séquia Major fins al lloc que marca la cota 200.
L’objectiu final de la intervenció és prosseguir eixa obra amb la mateixa dinàmica que llavors: el reforç del terraplé exterior amb la realització de murs d’escullera en el tram en el qual el canal discorre molt pròxim al llit, així com la realització d’un camí de servici exclusiu per a manteniment i neteja de la séquia.
Un any d’execució
Per a tot això, el termini d’execució inicial és d’un any. Ara només s’espera que no hi haja molts més imprevistos com els que van dilatar l’inici de l’obra, primer davant de l’exigència d’un seguiment arqueològic; després, davant de la presència d’una parella d’àguiles de panxa blanca (Aquila fasciata), espècie inclosa com a “vulnerable” en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades i inclosa en la categoria “en perill d’extinció” del Catàleg valencià d’espècies de fauna amenaçades; i, més tard, davant de les fortes pluges de març que van deixar inundat el camí d’accés.
Després de l’alerta roja, també s’espera que tampoc es donen més casos com el de 2015, quan diversos camions que treballaven en la presa es van veure atrapats per una sobtada crescuda del riu i van patir nombrosos danys materials. Amb tot i això, des de la CHX recorden que molts d’estos treballs es desenrotllaran dins del vas de l’embassament, amb la qual cosa tenen clar que eixa situació de paràlisi en cas de pluges fortes “es repetirà cada vegada que hi haja precipitacions d’entitat”.
