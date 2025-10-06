Casc Antic Digne i Viu demana solucions als “greus problemes de convivència”
L’associació veïnal de Xàtiva critica “la deterioració de les qüestions relacionades amb la pacificació del trànsit”: asseguren que els carrers del barri antic “continuen sent un circuit de velocitat, amb un incompliment flagrant i incontrolat dels límits establits en els senyals de trànsit”
L’associació veïnal Casc Antic Digne i Viu ha volgut, novament, traslladar la seua “greu preocupació” per la “deterioració de les qüestions relacionades amb la pacificació del trànsit, el control de la saturació acústica en el nostre barri, la problemàtica de les ocupacions il·legals de vivendes i, especialment, aquelles que impliquen conductes incíviques i, presumptament, delictives”.
Des del col·lectiu asseguren que els carrers del barri antic “continuen sent un circuit de velocitat, amb un incompliment flagrant i incontrolat dels límits establits en els senyals de trànsit”. “Veiem com circulen amb absoluta llibertat motocicletes amb el tub d’escapament trucat, a soles o en grup, escandalitzant amb el seu soroll allà per on circulen, sense ser sancionades i immobilitzades per la Policia”, assenyalen.
“Assistim a la circulació de patinets elèctrics, clarament trucats en la seua potència, i en direcció contrària pels nostres carrers, i amb absoluta llibertat”, continuen. “Veiem com, pel tancament de la plaça de la Trinitat, molts vehicles fan trajectes en direcció prohibida, per la zona del carrer Sant Josep, per no fer una derivació del seu recorregut per a arribar a la part alta de la ciutat, ho veiem diàriament i no passa res”.
L’associació afirma assistir “amb inquietud” al “preocupant problema de l’augment de les ocupacions il·legals de vivendes”, en les quals, “entenem, com hem dit reiteradament, hi ha diferents matisos”. “L’Administració i les forces d’orde públic tenen l’obligació d’actuar en totes estes ocupacions il·legals. De manera urgent i definitiva en aquelles ocupacions que estan, sens dubte, generant problemàtiques d’orde públic: drogues, baralles, escàndols nocturns… Plaça Roca, plaça de la Seu…”, sostenen.
Demanen més vigilància
Casc Antic Digne i Viu reclama per tot això “una intervenció immediata de l’Administració local, la Policia Local, Policia Nacional i la Guàrdia Civil (cada una en el seu àmbit de competències) per a atallar de manera eficaç estes greus situacions que alteren l’orde i la convivència pacífica en la nostra ciutat”. També exigixen “la posada en marxa de la tan promesa policia de barri”, així com “vigilància continuada en els nostres carrers, especialment els més conflictius, amb sancions pels incompliments de les ordenances municipals, de les normes de circulació, aparcament, sorolls il·legals i conductes delictives”. Demanen igualment “un pla de pacificació del trànsit en el barri antic, més enllà d’accions aïllades i puntuals. Exigim que s’entenga el barri antic com una microciutat dins de la ciutat que requerix una política urbanística integral més enllà de pegots”.
Des del col·lectiu reclamen “l’adequació dels vehicles de recollida de fem per al barri antic, amb horaris compatibles amb el descans del veïnat”, juntament amb “un ordenament de la neteja dels nostres carrers amb material i planificació eficient, més enllà del reg de les calçades amb aigua perfumada”.
