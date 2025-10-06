Centenars de cotxes seguixen al costat del barranc de Poio 11 mesos després
El Consell responsabilitza la Confederació del Xúquer, que assegura que ja va procedir a retirar els vehicles que estaven en el llit
Fiscalia investiga des de juliol la denúncia de Medi Ambient
Onze mesos després de la dana, més d’un centenar de vehicles seguixen abandonats al costat del barranc de Poio, a l’altura de Riba-roja de Túria. Són garbulls purs dels quals ningú es fa càrrec. La Generalitat assenyala la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a la qual responsabilitza per la no retirada. L’organisme de conca, mentres, assegura que, en el seu moment, ja va procedir a gestionar totes les restes de la riuada en la rambla maleïda que tanta destrucció va causar. La veritat és que els cotxes continuen escampats per uns terrenys que segons la CHX són limítrofs al llit, però que realment no es troben dins del domini públic hidràulic. Per tant, reitera, no són de la seua competència.
L’assumpte està en mans de la Fiscalia Provincial de València, des del mes de juliol passat, després de la denúncia de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori. En els informes que la secretària autonòmica de Medi Ambient i Territori va aportar en la seua denúncia es feia menció a un total de 301 turismes acumulats en diversos punts. 217 d’estos en parcel·les del terme municipal de Riba-roja de Túria i els voltants del Poio. 84 més es troben a Quart de Poblet, dins del llit o molt a prop.
La investigació penal seguia el seu curs fins que el president Carlos Mazón, en el discurs del debat general, va tornar a col·locar el focus sobre l’assumpte. En el torn de rèplica al diputat José María Llanos (Vox), va recriminar al Ministeri per a la Transició Ecològica i a la CHX que entre 700 i 800 cotxes romangueren encara en el barranc amb el consegüent problema ambiental pels abocaments.
La CHX, en l’escrit de resposta remés a la Fiscalia en agost, assenyala les actuacions dutes a terme per a retirar arrossegaments vegetals, arbres, sediments, infraestructures inservibles i altres elements. Insistix, a més, que en el capítol dels vehicles “els treballs han sigut escomesos per diversos organismes, ens i administracions (bombers, exèrcit, UME, ajuntaments…); i la CHX és un més d’entre estos ens”. Quant a la seua pròpia gestió, remarca que va complir amb el procediment estipulat pel decret postdana, amb el trasllat dels cotxes a un depòsit temporal “que no es correspon amb cap dels punts d’acumulació denunciats a la Fiscalia”.
L’organisme dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica xifra en 68 els vehicles recuperats en el Poio. I especifica: “Se n’han detectat 15 amb matrícula o número de bastidor, dels quals el Consorci de Compensació d’Assegurances n’ha peritat 8”. “A més, se n’han trobat 38 sense matrícula ni número de bastidor”, relata. Explica, a més, els tràmits duts a terme tant amb el Consorci com amb la Direcció General de Trànsit, així com els efectuats per part de Tragsa.
Vehicles desapareguts
Insistix en el seu escrit a la Fiscalia la CHX que va efectuar consultes reiterades amb el Consorci de Compensació d’Assegurances i amb la DGT sobre la titularitat dels vehicles, qüestions que detalla de manera exhaustiva. “Una vegada remesa la informació per part de la DGT, l’empresa adjudicatària del contracte corresponent de les obres d’emergència contacta amb un CAT per al seu trasllat a este”, remarca en el document. I insistix: “En moltes ocasions s’ha observat la desaparició dels vehicles depositats prèviament en els punts de depòsit temporal, unes desaparicions de les quals es desconeix l’autor o autors”.
Suscríbete para seguir leyendo
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- La lesió de 'running' de Mazón
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Estos són els municipis de la Ribera que suspenen les classes este dimarts
- González Pons patix els bombardejos russos a Kíiv
- València tancarà demà els col·legis en zones inundables i la façana marítima
- Trànsit a València: consulteu totes les retencions
- El nou president de l'Audiència de València advertix que estarà 'atent als intents bastos' d'incidir en la causa de la DANA