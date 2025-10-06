La Copa Faulcombridge: història, present i futur del tenis a València
El Club de Tenis València torna a convertir-se en epicentre de l’esport amb la celebració de la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción, torneig ATP Challenger 125 que tindrà lloc del 5 al 12 d’octubre. Amb un quadro replet de figures nacionals i internacionals, l’edició d’enguany marcarà un moment especial: la retirada oficial d’Albert Ramos Viñolas, un dels grans noms del tenis espanyol de l’última dècada.
El director del torneig, Pablo Andújar, s’ha marcat l’objectiu, en esta edició, de connectar l’elit amb el planter. Este vincle es materialitzarà amb la fase final de la Copa Faulcombridge Young Tennis Tour, una competició infantil que es disputarà en paral·lel al Challenger.
Una copa amb quasi un segle d’història
El torneig va nàixer en 1933 com a homenatge a Alfredo Faulcombridge, president del club que va destinar part del seu patrimoni a dotar el tenis valencià d’instal·lacions modernes. Des de llavors, la copa ha acompanyat l’evolució de l’esport a Espanya, amb campions com Manolo Santana, Manuel Orantes, Arantxa Sánchez Vicario o David Ferrer.
Durant dècades va ser referència nacional, encara que també va viure alts i baixos: la Guerra Civil, la riuada de 1957 o la falta de dates en els anys setanta van interrompre algunes edicions. En 2002, després del triomf de Ferrer, el torneig va desaparéixer durant dos dècades.
El retorn va arribar en 2022 amb força renovada, amb la direcció d’Andújar i la nova denominació “Faulcombridge” amb m intercalada. Des de llavors, el torneig no ha deixat de créixer: ATP Challenger 80 en el seu retorn, 100 en 2023 i 125 en 2024, edició que va consagrar el valencià Pedro Martínez com a campió.
Esport, inclusió i ciutat
La Copa Faulcombridge de 2025 manté la seua aposta per anar més enllà de l’esport professional. El programa inclou un torneig d’exhibició de tenis en cadira de rodes amb els millors jugadors del món en esta disciplina, a més de clínics en col·laboració amb clubs de la comarca de la DANA i una fan zone oberta al públic general i gratuïta que acostarà l’ambient del torneig a la ciutat.
Per al president del Club de Tenis València, Ole Andresen, l’esdeveniment representa “la unió de tradició i futur, un torneig que demostra que el tenis no només és competició, sinó també salut, valors i convivència”.
València, referència en el calendari
Amb més de 120 anys d’història, el Club de Tenis València reafirma, així, el seu paper protagonista en l’esport nacional. La Copa Faulcombridge s’ha consolidat com un dels dos tornejos Challenger 125 que es disputen a Espanya, i ja és el quart en importància del país.
Un torneig amb arrels profundes i mirada al futur, que convertix València en punt de trobada entre memòria, talent local i tenis internacional.
La Copa Faulcombridge compta amb el patrocini de Marcos Automoción, Ambrosia, BDO, Devoteam, Lavidda, Improving, Monserrate, SAV, Neoperl, Ribera Salud-Imske, Heineken, Benjo Sports, Cafésoy, Mapfre, Discema, RibéSalat, Caixa Popular, Tecnifibre, Lacoste, María José Sánchez Ortodoncia Avanzada, Oakberry, Dacsa, Redondo Iglesias, Universitat Europea i Lanjarón, a més de l’RFET, FTCV, Generalitat Valenciana, Diputació de València, Ajuntament de València i Visit València.
