Dulcesol endolcix el Roig Arena com a nou patrocinador oficial
L’acord inclou la posada en marxa de diverses dinàmiques dirigides al públic en l’àmbit del recinte
Dulcesol, la marca de pa, brioixeria, gelats i pastisseria del grup internacional d’alimentació i distribució Vicky Foods, s’incorpora com a patrocinador oficial del Roig Arena, el nou recinte multiusos de València impulsat per Juan Roig. Amb esta aliança, Dulcesol passa a formar part del grup d’empreses patrocinadores d’este projecte, cridat a convertir-se en un motor cultural, esportiu i social per a la ciutat.
L’acord preveu la posada en marxa de diverses dinàmiques dirigides al públic en l’àmbit del recinte. S’inclouran activacions experiencials i degustacions de producte, al costat de propostes gastronòmiques que reforçaran el vincle amb els consumidors. Estes accions es complementaran amb iniciatives digitals de ludificació i amb col·laboracions amb creadors de contingut orientades a ampliar l’abast de la marca en nous entorns. A més, Dulcesol desplegarà accions de street marketing, desenrotllarà materials de marxandatge i sampling, a fi de contribuir a enriquir l’experiència global dels aficionats entorn del Roig Arena.
“Per a Dulcesol és un orgull formar part d’un projecte tan emblemàtic per a València com el Roig Arena. Volem contribuir al fet que este espai es convertisca en un lloc de trobada i gaudi, acostant experiències que transmeten els valors de la nostra marca i reforcen la nostra proximitat amb el públic”, ha assenyalat Carlos Juan, general manager de Vicky Foods.
Esdeveniments
“Comptar amb Dulcesol en el projecte és una mostra més del nostre compromís amb oferir la millor experiència d’usuari possible. Volem que, a més de gaudir dels esdeveniments musicals, esportius i d’entreteniment que se celebren en el recinte, els assistents tinguen al seu abast productes de qualitat que complementen estes vivències”, ha assegurat Víctor Sendra, director general de Roig Arena.
Amb la seua incorporació com a patrocinador oficial, Dulcesol reforça el seu vincle amb la Comunitat Valenciana i la seua aposta per projectes que combinen oci, esport i cultura. Una aliança que reflectix l’essència de la companyia: més de mig segle acompanyant les famílies espanyoles i promovent moments de gaudi amb optimisme i proximitat.
Expansió
El grup familiar Vicky Foods compta amb 3.688 treballadors. Entre les seues marques pròpies s’inclouen Dulcesol®, Hermanos Juan®, Be Plus®, Il Forno di Gionvanni Ricci® i FIT´Z®. L’evolució del grup en els últims anys ha estat marcada per la consolidació i el fort creixement dels seus resultats econòmics. D’esta manera, és la primera empresa en volum del sector de pastisseria i brioixeria a Espanya, amb una facturació global de 707 milions d’euros al tancament de l’any 2024. Esta xifra representa un augment important respecte a l’any anterior i una producció de 237.472 tones. Amb presència en més de 50 països, Vicky Foods compta amb tres centres de producció dedicats a l’elaboració de prop de 2.500 referències a Gandia, Vilallonga i Algèria, a més de 24 delegacions comercials repartides entre Espanya, Portugal, Algèria, el Regne Unit i França.
Suscríbete para seguir leyendo
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- La lesió de 'running' de Mazón
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Estos són els municipis de la Ribera que suspenen les classes este dimarts
- González Pons patix els bombardejos russos a Kíiv
- València tancarà demà els col·legis en zones inundables i la façana marítima
- Trànsit a València: consulteu totes les retencions
- El nou president de l'Audiència de València advertix que estarà 'atent als intents bastos' d'incidir en la causa de la DANA