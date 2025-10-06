La gestió de Feijóo rep pitjor nota que la de Sánchez en un suspens per als dos
Més del 60 % considera “roïna o molt roïna” l’actuació dels dos, però el president del Govern rep més reaccions positives
Suspens per a la gestió tant del president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, com la del cap de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, de la dana del 29 d’octubre i les seues conseqüències. Els dos dirigents reben més percepcions negatives que positives de la ciutadania valenciana, encara que dels dos és el president “popular” qui compta amb un castic més fort.
Així ho reflectix l’enquesta de Lápiz Estratégico Consulting per als tres periòdics de Prensa Ibérica de la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Mediterráneo i Información): en la diferència entre les valoracions positives (bona o molt bona) i les negatives (roïna o molt roïna) a la gestió dels dos en la dana, Feijóo obté fins a 14 punts menys que el còmput de Sánchez: -61 a -47,5.
Les valoracions negatives dels dos són pràcticament idèntiques. Per al 64,9 % dels enquestats, l’actuació del líder del PP és “roïna o molt roïna”, pel 61,6 % que opina el mateix de Sánchez. La diferència és que un 14,1 % dels valencians qualifica de “bona o molt bona” la gestió del president del Govern davant de la dana, pel 3,5 % que diu el mateix de Feijóo.
És a dir, l’acció de l’executiu central convenç més als seus que la del dirigent “popular” en les seues files, arrossegat possiblement per com ha manejat (amb nombrosos vaivens) la continuïtat del seu company de partit i president de la Generalitat, Carlos Mazón, de qui un 80 % creu que hauria de dimitir. També li ha perjudicat no comptar amb acció de govern, cosa que ha permés pujar la nota de Sánchez.
Feijóo, de fet, empitjora la seua valoració respecte a l’enquesta de la mateixa empresa realitzada el mes de maig, quan un 60 % considerava la seua gestió negativa i un 4 % la qualificava de “bona o molt bona”. Llavors obtenia una diferència de -56 punts. Sánchez també cau, encara que menys (2,5 punts), de -45 a -47,5, a causa de la baixada d’opinions positives.
Castic més fort a València
Per províncies, Feijóo rep el castic més fort a València, a on tres de cada quatre (74,4 %) consideren la seua gestió “roïna o molt roïna”, pel 54,9 % de valoracions negatives que rep Sánchez, que, per la seua banda, compta amb un major rebuig a Castelló, a on el 69 % té una percepció negativa de la seua acció davant de la riuada. Paradoxalment, és també a on més valoracions positives rep, un 16 %, igual que li ocorre a Feijóo, però amb un 7,2 %.
En altres qüestions demogràfiques, el líder del PP a penes nota la diferenciació per sexes (-60,9 i -62 per a hòmens i dones), cosa que sí que té el seu contrast en la valoració del president del Govern, amb deu punts de distància entre la de les dones (-42,7 punts) i la dels hòmens (-52,4). Per edats, Sánchez també compta amb importants diferències, amb un castic molt major entre els més jóvens (-66,3) que entre aquells que superen els 65 anys (-36,6), cosa que no es nota pràcticament en Feijóo, totes entorn dels 60 punts negatius.
