Arts escèniques

La Mutant llança una mirada crítica i feminista als ballets clàssics romàntics

El públic forma part de l’escenografia d’esta proposta immersiva

‘Danzas románticas’ estarà en La Mutant

‘Danzas románticas’ estarà en La Mutant / L-EMV

María Bas

València

Lluny de la nostàlgia i la recreació estilitzada, la companyia Montdedutor pren, els dies 10 i 11 d’octubre, els ballets clàssics per a revisar-los des d’una mirada crítica, corporal i feminista en La Mutant. Danzas románticas és una peça de creació contemporània “que se submergix en l’imaginari de grans obres de l’escena com Giselle, La Sylphide, Coppélia, Raymonda i Scheherezade per a intentar sanar unes certes crueltats de les quals encara som hereus”, en paraules dels seus artífexs.

Segons avança la sala, este solo creat i interpretat per Guillem Mont de Palol, amb direcció, escenografia i vestuari de Jorge Dutor, “aprofundix en la convenció per a dur a terme una intervenció profunda en les narratives del romanticisme, a fi de qüestionar i transformar els discursos sobre l’amor, el gènere i la identitat que encara hui continuen modelant les nostres emocions, els nostres cossos, les nostres relacions i les nostres idees sobre el desig, el sacrifici i la fragilitat”.

La peça —que partix de la dansa clàssica, “amb tota la seua bellesa, lirisme i virtuosisme tècnic— amaga en el seu interior relats que perpetuen la noció de l’amor romàntic, així com la idea de la fatalitat i la fragilitat vinculada a la dona, que ve ja dissenyada en la mateixa tècnica del ballet clàssic, a on es fan distincions clares entre els rols masculins, dotats de força física i poder, enfront dels moviments assignats als femenins, tendents a la vulnerabilitat, la lleugeresa i la inferioritat”, afigen.

“En Danzas románticas volem acostar-nos al ballet des d’una perspectiva de gènere crítica posant les problemàtiques de les polítiques del cos romàntic en joc”, han declarat els seus autors.

Un momento de la pieza.

Un moment de la peça / L-EMV

Un ritual horitzontal i immersiu

El seu dispositiu escènic “és una escenografia orgànica que respira i constel·la la tragèdia del ballet clàssic Giselle, i des del qual es qüestiona la individualitat i fins i tot el victimisme heroic que justifica comportaments bestials. En forma de ritual immersiu, la peça combina dansa, acció performativa, música, humor i discurs. El públic no està assegut: es convertix en part activa d’una escenografia viva que respira i transforma l’espai. Un paisatge compartit a on la jerarquia escènica es dissol i s’obri pas a una experiència horitzontal, íntima i col·lectiva”, assenyalen des de La Mutant.

El públic podrà emprendre “un viatge singular a través dels clixés, dels manierismes i de les músiques descriptives d’estos cims de la dansa clàssica romàntica. D’una manera distesa, l’audiència és portada a reflexionar sobre un tema seriós des d’un divertimento”, asseguren.

En la proposta es fa èmfasi en les músiques originals de cada un d’estos ballets, a on les partitures de Stravinski, Chopin, Delibes i Rimsky-Korsakov subratllen el caràcter d’estes dones “etèries que eren fades, esperits o somnàmbules martiritzades per hòmens mortals”.

La versió de les heroïnes

“Invoquem les heroïnes d’estos ballets per a escoltar la seua versió dels fets. Volem donar-los veu, cos i agència, i, així, exorcitzar els abusos, silencis i estereotips que les han perseguides durant segles”, exposen els seus creadors.

“Mentres que l’amor pot ser una força que eleva, l’amor romàntic tradicional moltes vegades tanca, aïlla i castiga”, matisa la sala.

Danzas románticas qüestiona eixa narrativa amb humor, tendresa i radicalitat, i proposa altres maneres d’habitar el desig, la bellesa i l’emoció.

L’humor i la fricció

Guillem Mont de Palol i Jorge Dutor desenrotllen la seua trajectòria junts des de 2009. Mont de Palol ha estudiat en la School for New Dance Development d’Amsterdam (SNDO) i el coreògraf i performer Dutor es va formar en la Reial Escola Superior d’Art Dramàtic de Madrid (RESAD).

Els seus interessos artístics se centren en el llenguatge, la veu i la seua fisicalitat, el cos, la musicalitat i el ritme. Van començar a treballar en tàndem a Amsterdam i han realitzat diverses peces que han sigut presentades en diferents contextos nacionals i internacionals. En no poques ocasions han fet col·laboracions amb artistes afins als seus interessos.

Asseguren no témer l’humor com a vehicle per a qüestionar els formats de producció, creació, exhibició, interacció i contaminació de la seua pròpia pràctica artística. Consideren una certa dimensió política en els seus treballs a l’expandir el concepte de coreografia i treballar en els límits de fricció amb altres disciplines artístiques.

I per què John Cage? (2011), #LosMicrófonos (2013), This Movie (2013), Grand Applause (2016), Lo mínimo (2018) i El movimiento (2021) són algunes de les creacions que han estrenat fins a la data.

