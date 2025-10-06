Arts escèniques
La Mutant llança una mirada crítica i feminista als ballets clàssics romàntics
El públic forma part de l’escenografia d’esta proposta immersiva
Lluny de la nostàlgia i la recreació estilitzada, la companyia Montdedutor pren, els dies 10 i 11 d’octubre, els ballets clàssics per a revisar-los des d’una mirada crítica, corporal i feminista en La Mutant. Danzas románticas és una peça de creació contemporània “que se submergix en l’imaginari de grans obres de l’escena com Giselle, La Sylphide, Coppélia, Raymonda i Scheherezade per a intentar sanar unes certes crueltats de les quals encara som hereus”, en paraules dels seus artífexs.
Segons avança la sala, este solo creat i interpretat per Guillem Mont de Palol, amb direcció, escenografia i vestuari de Jorge Dutor, “aprofundix en la convenció per a dur a terme una intervenció profunda en les narratives del romanticisme, a fi de qüestionar i transformar els discursos sobre l’amor, el gènere i la identitat que encara hui continuen modelant les nostres emocions, els nostres cossos, les nostres relacions i les nostres idees sobre el desig, el sacrifici i la fragilitat”.
La peça —que partix de la dansa clàssica, “amb tota la seua bellesa, lirisme i virtuosisme tècnic— amaga en el seu interior relats que perpetuen la noció de l’amor romàntic, així com la idea de la fatalitat i la fragilitat vinculada a la dona, que ve ja dissenyada en la mateixa tècnica del ballet clàssic, a on es fan distincions clares entre els rols masculins, dotats de força física i poder, enfront dels moviments assignats als femenins, tendents a la vulnerabilitat, la lleugeresa i la inferioritat”, afigen.
“En Danzas románticas volem acostar-nos al ballet des d’una perspectiva de gènere crítica posant les problemàtiques de les polítiques del cos romàntic en joc”, han declarat els seus autors.
Un ritual horitzontal i immersiu
El seu dispositiu escènic “és una escenografia orgànica que respira i constel·la la tragèdia del ballet clàssic Giselle, i des del qual es qüestiona la individualitat i fins i tot el victimisme heroic que justifica comportaments bestials. En forma de ritual immersiu, la peça combina dansa, acció performativa, música, humor i discurs. El públic no està assegut: es convertix en part activa d’una escenografia viva que respira i transforma l’espai. Un paisatge compartit a on la jerarquia escènica es dissol i s’obri pas a una experiència horitzontal, íntima i col·lectiva”, assenyalen des de La Mutant.
El públic podrà emprendre “un viatge singular a través dels clixés, dels manierismes i de les músiques descriptives d’estos cims de la dansa clàssica romàntica. D’una manera distesa, l’audiència és portada a reflexionar sobre un tema seriós des d’un divertimento”, asseguren.
En la proposta es fa èmfasi en les músiques originals de cada un d’estos ballets, a on les partitures de Stravinski, Chopin, Delibes i Rimsky-Korsakov subratllen el caràcter d’estes dones “etèries que eren fades, esperits o somnàmbules martiritzades per hòmens mortals”.
La versió de les heroïnes
“Invoquem les heroïnes d’estos ballets per a escoltar la seua versió dels fets. Volem donar-los veu, cos i agència, i, així, exorcitzar els abusos, silencis i estereotips que les han perseguides durant segles”, exposen els seus creadors.
“Mentres que l’amor pot ser una força que eleva, l’amor romàntic tradicional moltes vegades tanca, aïlla i castiga”, matisa la sala.
Danzas románticas qüestiona eixa narrativa amb humor, tendresa i radicalitat, i proposa altres maneres d’habitar el desig, la bellesa i l’emoció.
L’humor i la fricció
Guillem Mont de Palol i Jorge Dutor desenrotllen la seua trajectòria junts des de 2009. Mont de Palol ha estudiat en la School for New Dance Development d’Amsterdam (SNDO) i el coreògraf i performer Dutor es va formar en la Reial Escola Superior d’Art Dramàtic de Madrid (RESAD).
Els seus interessos artístics se centren en el llenguatge, la veu i la seua fisicalitat, el cos, la musicalitat i el ritme. Van començar a treballar en tàndem a Amsterdam i han realitzat diverses peces que han sigut presentades en diferents contextos nacionals i internacionals. En no poques ocasions han fet col·laboracions amb artistes afins als seus interessos.
Asseguren no témer l’humor com a vehicle per a qüestionar els formats de producció, creació, exhibició, interacció i contaminació de la seua pròpia pràctica artística. Consideren una certa dimensió política en els seus treballs a l’expandir el concepte de coreografia i treballar en els límits de fricció amb altres disciplines artístiques.
I per què John Cage? (2011), #LosMicrófonos (2013), This Movie (2013), Grand Applause (2016), Lo mínimo (2018) i El movimiento (2021) són algunes de les creacions que han estrenat fins a la data.
