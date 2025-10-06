El rebuig a Mazón es manté i el 82 % d’enquestats demana la seua dimissió
El sondeig per als diaris de Prensa Ibérica a la C. Valenciana constata el desgast del president per la dana: la seua imatge no millora des de maig i el 90 % creu que no hauria de repetir com a candidat
La gestió el dia 29 d’octubre de 2024 continua condicionant el present i el futur del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Quasi un any després, l’opinió ciutadana no millora. El 82 % creu que el cap del Consell hauria de dimitir després de la seua actuació el dia de la dana, i un percentatge més gran encara, el 90,2 %, entén que, en cas de no abandonar el càrrec, tampoc hauria de ser el candidat del Partit Popular de la Comunitat Valenciana a la reelecció en les pròximes eleccions autonòmiques.
Són les dades que llança l’enquesta elaborada per Lápiz Estratégico Consulting per als diaris de Prensa Ibérica a la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Información d’Alacant i Mediterráneo de Castelló), amb motiu del Nou d’Octubre, que se celebra esta setmana. Esta és la primera entrega de l’enquesta que es publicarà durant la setmana.
Malgrat el temps transcorregut des de la riuada del 29-O, de la qual prompte es complirà un any, i dels esforços per centrar l’agenda política valenciana en la reconstrucció, la gestió de les greus inundacions continua marcant l’opinió pública sobre el president.
En els últims mesos, s’ha recuperat la normalitat en el transport, les ajudes continuen arribant als afectats i les protestes mensuals contra el cap del Consell han perdut múscul, però l’opinió dels valencians no ha canviat. Els resultats d’esta enquesta a penes varien respecte als de l’anterior sondeig per a Prensa Ibérica, publicat el passat 28 de maig, amb motiu del segon any de Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat. En eixe moment, un 81,2 % de la ciutadania reclamava la seua eixida del Palau. El percentatge ha crescut huit dècimes des de llavors, fins al 82 % en l’última entrega, realitzada a partir de 750 entrevistes entre el 22 i el 26 de setembre.
El pes de la instrucció judicial
No ajuda a Mazón la instrucció judicial. La jutgessa de Catarroja continua situant en l’àmbit competencial de la Generalitat la responsabilitat d’una alerta massiva que considera “tardana” i “errònia”. A més, encara hi ha angles morts respecte a l’agenda de Mazón aquella jornada.
Recentment ha transcendit que va romandre en el restaurant El Ventorro fins a les 18:45 hores de la vesprada de la barrancada, una hora més del que la Generalitat havia reconegut fins llavors. No es va sumar al Centre d’Emergències de l’Eliana fins a les 20:28 hores, després de l’enviament de l’Es Alert.
Amb la dana travessant la legislatura des de fa quasi un any, és en les comarques valencianes a on el rebuig és més gran. El 82,9 % dels enquestats de València estan a favor de la seua renúncia. A Alacant, la seua província d’origen, també ha crescut el rebuig a la seua continuïtat i el 81,9 % creu que no hauria de seguir. És un punt i mig més del que deia l’enquesta de maig. Encara que és una qüestió de dècimes, a Castelló és a on menys partidaris de la seua renúncia hi ha, amb un 80,7 %.
Per sexe, hi ha més hòmens (83,9 %) que dones (80,2 %) partidaris de la seua eixida del Palau de la Generalitat. En general, els que defenen que no hauria de dimitir són a penes l’11,2 % dels ciutadans, i un 6,8 % evita respondre. Finalment, quant a les franges d’edat, el rebuig és més gran en els grups més jóvens. Entre els 18 i els 45 anys, el rebuig es dispara per damunt del 87 %. Només entre els majors de 65, l’exigència de dimissió baixa: se situa en el 71,5 %.
Candidatura en 2027
Els suports a l’actual líder del PPCV es reduïxen encara més quan es pregunta si hauria de ser candidat a la reelecció. En este aspecte, els contraris a la seua continuïtat en una segona legislatura se situen en el 90,2 %, pràcticament el mateix percentatge d’enquestats que en maig (a penes dos dècimes més). Només un 3,7 % reclama la seua continuïtat com a cartell electoral del PP.
Malgrat això, la pressió al president en el flanc intern s’ha reduït notablement. Són diversos els actes en els quals ha rebut suport de la direcció nacional d’Alberto Núñez Feijóo, centrada en el cos a cos amb Pedro Sánchez.
Amb tot, el relat no varia: el seu futur continua vinculant-se de manera difusa a l’èxit de la reconstrucció. A més, s’ha evitat obrir el meló de la seua continuïtat o relleu, congelant el congrés regional.
Sobre esta pregunta, si hauria de repetir com a candidat, a València es dona el menor rebuig. El 86,8 % creu que no hauria de fer-ho, enfront d’un 7,6 % que sí. A Castelló es registra el major rebuig a la seua repetició com a candidat (94,4 %). A Alacant és d’un 90,9 %.
De nou es repetix el major rebuig entre els hòmens (92,3 %) al fet que siga candidat, així com entre els jóvens. El 94 % dels enquestats entre 18 i 30 anys rebutgen que repetisca.
