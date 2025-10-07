Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calp aposta per la participació ciutadana

El consistori obri una consulta pública per a l’elaboració del Pla de participació ciutadana i govern obert

L’Ajuntament pretén refermar el seu compromís amb la ciutadania

Redacción Levante-EMV

Calp

L’Ajuntament de Calp ha posat en marxa una consulta pública amb la finalitat de recaptar l’opinió de la ciutadania dins del procés d’elaboració del I Pla de participació ciutadana i govern obert del municipi. Esta iniciativa pretén construir un full de ruta que implique activament la població en els assumptes col·lectius del municipi i permeta desenrotllar polítiques públiques més transparents, inclusives i eficaces.

A través d’una enquesta disponible en castellà, valencià i anglés, es convida els veïns i les veïnes de Calp a expressar el seu nivell d’interés en els assumptes públics, la seua percepció sobre la capacitat d’influir en les decisions municipals i les barreres que dificulten la seua participació. Així mateix, se sol·licita opinió sobre quins temes consideren prioritaris —com ara urbanisme, medi ambient o pressupostos— i sobre els canals d’informació més efectius per a relacionar-se amb l’Ajuntament.

“Reafirmació de la qualitat democràtica”

La consulta estarà oberta fins al 19 d’octubre i pot fer-se fàcilment a través del portal de participació ciutadana de l’Ajuntament.

Amb esta actuació, l’Ajuntament de Calp reafirma el seu compromís amb la millora de la qualitat democràtica i amb l’impuls d’una administració local més pròxima, participativa i orientada a les necessitats reals de la ciutadania.

