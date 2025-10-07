Calp aposta per la participació ciutadana
El consistori obri una consulta pública per a l’elaboració del Pla de participació ciutadana i govern obert
L’Ajuntament de Calp ha posat en marxa una consulta pública amb la finalitat de recaptar l’opinió de la ciutadania dins del procés d’elaboració del I Pla de participació ciutadana i govern obert del municipi. Esta iniciativa pretén construir un full de ruta que implique activament la població en els assumptes col·lectius del municipi i permeta desenrotllar polítiques públiques més transparents, inclusives i eficaces.
A través d’una enquesta disponible en castellà, valencià i anglés, es convida els veïns i les veïnes de Calp a expressar el seu nivell d’interés en els assumptes públics, la seua percepció sobre la capacitat d’influir en les decisions municipals i les barreres que dificulten la seua participació. Així mateix, se sol·licita opinió sobre quins temes consideren prioritaris —com ara urbanisme, medi ambient o pressupostos— i sobre els canals d’informació més efectius per a relacionar-se amb l’Ajuntament.
“Reafirmació de la qualitat democràtica”
La consulta estarà oberta fins al 19 d’octubre i pot fer-se fàcilment a través del portal de participació ciutadana de l’Ajuntament.
Amb esta actuació, l’Ajuntament de Calp reafirma el seu compromís amb la millora de la qualitat democràtica i amb l’impuls d’una administració local més pròxima, participativa i orientada a les necessitats reals de la ciutadania.
Suscríbete para seguir leyendo
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- La lesió de 'running' de Mazón
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Dulcesol endolcix el Roig Arena com a nou patrocinador oficial
- González Pons patix els bombardejos russos a Kíiv
- Emiratians, suïssos i belgues, els turistes que més diners per dia deixen a la Comunitat Valenciana
- La mirada més íntima sobre Ovidi Montllor, a través de la seua filla Jana
- Sanitat reforça el transport sanitari amb la incorporació de 40 ambulàncies noves i l'ampliació de l'horari de 7 unitats