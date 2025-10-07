La Generalitat es desmarca per primera vegada de la gestió de la conselleria de Pradas el 29-O
La portaveu Susana Camarero, sobre si Emergències va fallar en la vigilància dels barrancs: “Que siguen els tècnics els que ho expliquen, jo no puc fer elucubracions de per què es prenen decisions per part d’Emergències”
La Generalitat marca distàncies per primera vegada amb la gestió realitzada per la conselleria de Salomé Pradas, imputada en la causa judicial al costat del seu llavors número dos, Emilio Argüeso, durant la dana del 29 d’octubre. Després de mesos defenent que la responsable de vigilar els barrancs era la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i que “no va avisar” de l’avinguda en el del Poio, este dimarts, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Susana Camarero, ha evitat valorar si la Generalitat va errar al no supervisar les rambles (va retirar els bombers forestals cap a les 15:00 hores) a la vesprada i s’ha limitat a assenyalar que “han de ser els tècnics” els qui donen compte de si va haver-hi errors en la prevenció.
Després dels nous vídeos aportats pel Consell a la causa, en els quals s’evidencia que Pradas estava al corrent dels punts crítics (el riu Magre i la rambla de Poio) a les 12:32 hores del 29-O, Camarero ha sigut preguntada sobre si eixos documents audiovisuals deixen entreveure “fallades” de la Generalitat en la vigilància d’eixos barrancs durant la vesprada: “Que siguen els tècnics els que ho expliquen, jo no puc fer elucubracions de per què es prenen decisions per part d’Emergències, perquè no formava ni forme part d’Emergències”, ha assenyalat desmarcant-se d’aquell operatiu.
Camarero, que sí que s’ha esplaiat a l’hora de negar fallades amb el sistema de teleassistència, que, a més, depén de la seua conselleria, tampoc ha volgut valorar per què Pradas, després de demostrar estar al corrent del risc que podrien comportar els barrancs aigües avall (en un vídeo se li sent dir que “és el que més ens preocupa ara”), delega la telefonada a Miguel Polo, president de la CHX, perquè no li “abellix” parlar amb ell.
“No estic dins del cap de l’exconsellera, la pregunta és qüestió de l’exconsellera, jo no tinc la resposta”, ha indicat. Amb tot, la portaveu ha defés, com havia fet poc abans el president, Carlos Mazón, que els últims vídeos corroboren el relat de la Generalitat sobre la “falta d’informació” de la CHX a la vesprada i, en concret, entre les 16:13 i les 18:43 hores del 29-O.
La dirigent “popular” ha recordat que les alertes hidrològiques de la CHX a les 11:45 i les 12:20 hores porten al desplegament d’“agents mediambientals de la CHX i de bombers forestals”, que “van anar a comprovar el llit” i “quan van arribar, estava pràcticament sec”. No obstant això, ha evitat parlar de la retirada dels efectius que vigilaven el barranc de Poio. Camarero també ha tractat de justificar els recents enviaments dels vídeos per part de la Generalitat al jutjat de Catarroja després de negar disposar de gravacions d’eixe dia.
Segons ha explicat, la contestació del conseller Juan Carlos Valderrama a una pregunta parlamentària del PSPV assegurant que no disposava de material “el que diu és que no hi ha actes de les reunions del conjunt del Cecopi”, ha dit, al·legant que els recents documents “són recursos periodístics” per als mitjans que graven “moments puntuals” i “xicotets fragments”, però “no el vídeo complet”.
La portaveu no ha volgut entrar en la qüestió de per què la Conselleria d’Emergències va dir a la jutgessa de la dana que no disposava de “cap suport documental” d’eixa reunió i ha repetit que “no hi ha un vídeo gravat”, sinó “vídeos de recurs, que és el que s’entrega ara, quan s’ha demanat”.
