Exposició
La història de la Mostra de València en 40 cartells
La Galeria del Tossal reunix, en una exposició, els pòsters de cada edició des de 1980 a 2025
L’exposició “Els cartells de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani. 1980-2025” en la Galeria del Tossal no és només una recopilació dels pòsters del festival de cine; és també un repàs a l’evolució de la il·lustració i el disseny.
El regidor de Cultura i president del Palau de la Música, José Luis Moreno; la subdirectora de Cinematografia i Audiovisuals i directora de la Mostra, Sara Mansanet, i la comissària de l’exposició, Marisa Giménez, han presentat este dimarts l’exposició, en un acte al qual també ha assistit el director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’Institut Valencià de Cultura, Luis Gosálbez.
La Galeria del Tossal desplega —literalment— la catifa roja per a reunir, fins al 2 de novembre, el conjunt dels 40 cartells corresponents a altres tantes edicions del festival cinematogràfic. Dividit per dècades, el primer bloc, el dels anys huitanta, revela com els creadors ja consagrats eren els triats per a donar forma a la imatge del festival: Artur Heras, Manolo Valdés, Manuel Boix, Ana Juan, Carlos Berlanga o Javier Mariscal són alguns dels creadors que van fer els cartells. És llavors quan la palmera es convertix en símbol del certamen.
El recorregut cronològic pels cartells de la Mostra deixa al seu pas noms tan coneguts com els de Francis Montesinos o Rafael Contreras, per a arribar a il·lustradors actuals com Boke Bazán, Paco Roca o Dídac Ballester i Rosella Reig, creadors del cartell d’esta 40a edició. Noms que donen compte de com el cartell de la Mostra ha evolucionat al mateix temps que el despuntament del disseny com a disciplina.
Així, l’exposició recorre els 40 anys de la Mostra des de 1980 a 2025, a excepció —òbviament— dels sis anys que no es va celebrar (de 2012 a 2017).
Giménez ha explicat que quan van plantejar esta exposició “pensàvem que seria més senzill trobar tots els cartells”. Una cosa que, segons les seues paraules, no ha sigut així. La intenció era reunir obres originals per a l’exposició (un 90 % ho són). No obstant això, no hi havia un lloc en el qual trobar el conjunt. Per això —ha explicat—han recorregut als arxius de la Filmoteca, a col·leccionistes privats, als autors mateixos i a plataformes de col·leccionisme per a aconseguir reunir els 40 cartells.
Entre el digital i l’analògic
“Els cartells que es mostren en esta exposició transiten un període temporal entre el digital i l’analògic i resumixen en essència 40 anys de convivència entre la ciutat de València i la seua Mostra de cine. Un certamen que naix i creix, en diàleg amb l’espectador, impregnat de matisos mediterranis en el qual geografia i cultura dicten les seues senyes d’identitat. El seu àmbit definix una història que entrecreua llums, lluentors, ombres i contradiccions en el passat i que, en els últims anys, s’ha tornat a col·locar com una de les cites culturals més importants de la ciutat”, diu la comissària.
Moreno ha assenyalat el seu “vincle emocional” amb la Mostra, ja que “hi vaig treballar molts anys i tinc quasi tots els cartells”, ha explicat el regidor, que ha assegurat que té fins i tot pòsters amb errates, “una rara avis”, en la seua opinió.
Igualment, Mansanet ha qualificat esta mostra com “un repte pel vincle emocional d’este festival amb la ciutat”. “El cartell de cine és una peça d’art en si mateix i un reflex del seu temps. Al reunir esta col·lecció, no només celebrem 40 anys de cine a València, sinó que també honrem els grans creadors que han posat el seu geni al servici de la Mostra”, ha destacat Mansanet.
L’exposició es complementa amb material documental de catàlegs, cartells de pel·lícules, actors i activitats de diferents edicions de la Mostra.
Homenatge a les pel·lícules Palmera d’Or
La directora de la Mostra ha anunciat, a més, que, per a celebrar les quatre dècades del certamen, s’ha programat el “Cicle 40 aniversari”, que tindrà lloc en els cines ABC Park.
Es tracta d’una selecció de vint pel·lícules guardonades amb la Palmera d’Or, el màxim reconeixement del festival, “traçant també un recorregut cinematogràfic per la història del festival des de 1980 fins hui”, ha dit Mansanet.
“La programació repassa més de quatre dècades d’història cinematogràfica en la conca mediterrània i reflectixen l’evolució social, política i cultural de la regió”, ha explicat la directora del festival.
El cicle, ha afegit, “oferix una mirada plural i diversa” a través d’obres procedents de països com Espanya, l’antiga Iugoslàvia, Síria, Tunísia, el Marroc, Algèria, Bòsnia, Turquia, Líban, Itàlia o França.
