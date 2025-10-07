Jornada clau a Almussafes: reunió amb la cúpula de Ford per a revelar el futur de la planta
El vicepresident d’Operacions Industrials a Europa, Kieran Cahill, se cita demà amb els treballadors de la factoria en una trobada que s’espera que siga decisiva per a l’horitzó de la planta
Quin serà el futur de Ford Almussafes a partir de 2027 i, sobretot, com serà el cotxe promés per la marca per a la planta valenciana tindrà en les pròximes hores el seu dia D. Després de setmanes i setmanes en les quals els contactes entre responsables de la multinacional —a diferents escales— han sigut continus, este dimecres està previst que hi haja una reunió entre els responsables de la plantilla en la factoria i la cúpula de la marca de l’oval. Una cita en la qual, segons va poder saber ahir este diari, serà present el vicepresident d’Operacions Industrials a Europa de Ford, Kieran Cahill. Hui, de moment, hi haurà també altres trobades en les quals podrien participar diversos responsables de producció de la companyia en altres enclavaments mundials. Tot això, amb un horitzó en ment: el de començar a revelar tots els secrets d’eixe cotxe futur, des de quina serà la seua producció a quin tipus de model serà, passant per quan es començarà a produir.
I és que les dates encaixen com un guant en els últims terminis que es plantejaven internament. Sense anar més lluny, el president del Comité d’Empresa i líder ugetista de la planta, Carlos Faubel, assenyalava a finals d’agost a Levante-EMV que seria este mes d’octubre quan tot hauria de quedar clar. D’ací ve que esta data —i la presència d’un home fort com Cahill en la trobada— haja elevat les expectatives per a una trobada que pot posar fi a mesos i mesos d’especulacions.
Perquè, des que, el maig de l’any passat, Ford va anunciar que es decantava per un cotxe multienergia i global —que es vendria a tot el món—, del qual es fabricarien 300.000 unitats anuals, els vaivens han sigut constants. Primer, perquè eixa fabricació estimada va patir una reducció considerable abans d’estiu, quan, des de la firma —segons van alertar diversos proveïdors— es va explicar a la indústria auxiliar que eixa producció estimada es quedaria en 209.000 cotxes. Un volum problemàtic si el que es desitja és tindre càrrega de treball suficient per a una plantilla que hui dia té quasi 1.000 dels seus més de 4.100 treballadors englobats en un ERTO RED vigent fins a 2027 per, justament, no poder oferir-los suficient fabricació diària.
El cotxe
El segon factor per detallar-se és, curiosament, quin tipus de model es farà a Almussafes. Perquè encara que el codi de model CX-735 —que s’ha vinculat al nom de Bronco— és el que ha eixit a la palestra, des de la marca no s’ha confirmat res oficialment. Això ha fet que tota classe d’informacions s’hagen abocat sobre eixe futur, inclosa la que ahir assenyalava La Tribuna de Automoción, que, citant fonts del sector, assenyalava que podrien arribar en 2027 dos cotxes a Almussafes amb diferents acoblaments. Una via de la qual fonts coneixedores de la situació de la factoria i del sector deien desconéixer qualsevol cosa al respecte, mentres que des de la marca rebutjaven valorar-ho i ho titlaven d’“especulacions”.
Sobre este assumpte, cal recordar també que, en les últimes setmanes, havia guanyat pes la idea que la nova plataforma universal per a poder fabricar vehicles elèctrics barats, que arrancarà als EUA en 2027, poguera acabar arribant ací. Una via que, almenys a curt termini, sembla allunyar-se, després que el ministre d’Indústria, Jordi Hereu, no vinculara Ford Almussafes amb el PERTE VEC IV, que es posarà en marxa en les pròximes setmanes per a beneficiar la cadena de valor d’eixe cotxe a bateria.
La data d’eixida
Finalment, en cas que es done a conéixer esta setmana l’aposta definitiva, seria un pas clau també per a poder saber amb exactitud quan arribaria eixe cotxe a les línies de producció. No en va, tenint en compte que pot tardar-se uns dos anys a tindre tot preparat per a produir un cotxe nou en la factoria, els terminis apuntarien ara al segon semestre de 2027. Una data que, en cas de confirmar-se, entraria dins dels màrgens. Això sí, de manera més justa de l’inicialment esperat.
Suscríbete para seguir leyendo
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- La lesió de 'running' de Mazón
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Dulcesol endolcix el Roig Arena com a nou patrocinador oficial
- González Pons patix els bombardejos russos a Kíiv
- Emiratians, suïssos i belgues, els turistes que més diners per dia deixen a la Comunitat Valenciana
- La mirada més íntima sobre Ovidi Montllor, a través de la seua filla Jana
- Sanitat reforça el transport sanitari amb la incorporació de 40 ambulàncies noves i l'ampliació de l'horari de 7 unitats