L’Amistat de Burjassot celebra el seu concert “València és música”

L’acte va reunir nombrosos incondicionals de la música polifònica i de pols i pua

La Rondalla i Cor de l’Amistat, amb l’alcalde, saluden el públic

La Rondalla i Cor de l’Amistat, amb l’alcalde, saluden el públic / V. Ruiz Sancho

Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

El teatre de la Casa de la Cultura de Burjassot va albergar, diumenge al matí, el concert que va oferir la Rondalla i Cor de l’Amistat. L’actuació, emmarcada dins del programa “València és música” de 2025 —patrocinat per la Diputació amb la col·laboració de l’Ajuntament, l’Associació Cultural de la Constància i Caixa Popular—, va reunir nombrosos incondicionals de la música polifònica i de pols i pua.

Amb la direcció del mestre José Manuel Felipe, l’Amistat va recrear una cuidada antologia de les partitures que constituïxen el seu ric repertori. Entre altres obres, va interpretar Amor que vienes cantando, de Francisco Codoñer Pascual; Apache, de Jerry Lordan, i Recuerdos de la Alhambra, de Franciasco Tárrega.

La sociedad musical burjasotense durante el concierto.

La societat musical burjassotera durant el concert / V. Ruiz Sancho

A la nova convocatòria de “València és música” no va faltar una representació municipal encapçalada per l’alcalde, Rafa García, per a gaudir del so d’una de les societats musicals de referència en la ciutat de les sitges.

