L’esquerra pacta per a desbloquejar, quatre mesos després, la investigació de la dana en el Congrés
PSOE, Sumar, Compromís i el Grup Mixt acorden la compareixença de Sánchez, però en un bloc dedicat a la “reconstrucció”
Acord en l’esquerra per a desbloquejar la comissió d’investigació de la dana en el Congrés després de quatre mesos paralitzada. Segons fonts parlamentàries, PSOE, Sumar, Compromís i Podemos han arribat a un acord que permet desembolicar el nus que s’havia generat al respecte amb la compareixença o no de Pedro Sánchez. Esta finalment es durà a terme, però en un pla dividit per fases i sense equiparar-se “al mateix nivel” que altres representants de la Generalitat com Carlos Mazón.
Esta proposta busca eixir d’un bloqueig en el qual s’havia instal·lat la comissió d’investigació des de la seua constitució el passat 21 de maig. Els únics avanços havien sigut en cercles en forma d’encreuament de declaracions i acusacions entre els diferents responsables dels socialistes, les dos ànimes de Compromís en la cambra baixa (Alberto Ibáñez, d’Iniciativa, en Sumar; i Àgueda Micó, de Més, en el Grup Mixt) i Podemos sobre qui bloquejava què.
La fumata blanca suposa dividir el pla de treball per fases i que es comence amb compareixences dels responsables més directes en l’emergència, principalment càrrecs de la Generalitat, així com altres organismes estatals l’actuació dels quals està dins de la Comunitat Valenciana, com Aemet o la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, mentres que la citació de Sánchez, que era el motiu de xoc entre els diferents grups, quedarà relegada al bloc de reconstrucció.
El portaveu de Sumar en la comissió en el Congrés, Alberto Ibáñez, ha anunciat, juntament amb el vicepresident de la comissió, Nahuel González, el pla de treball pactat per socialistes i Sumar, estructurat en dos bases: la primera correspon a la investigació del 29-O, “centrada en la gestió del Govern de Mazón i les víctimes”; i una segona fase basada en la reconstrucció que inclou la compareixença de Sánchez. Segons Sumar, “el pla de treball assumix la posició inicial d’Ibáñez, a on la prioritat és centrar la investigació en la gestió criminal de Mazón, i, al mateix temps, exigir a Sánchez que posteriorment rendisca comptes de la reconstrucció”.
A falta d’una concreció que es preveu que arribe en les pròximes hores, els qui sí que han posat negre sobre blanc la seua proposta són Podemos i la diputada de Compromís adscrita al Grup Mixt, Àgueda Micó, grup clau per a la majoria en la comissió i que insistia en la necessitat que per la comissió passara el president del Govern. Ho han presentat este dimarts a la porta del Congrés Micó i la líder de Podem, María Teresa Pérez, que, malgrat no ser diputada, és la veu dels morats en tot el que comporta la fiscalització de la tragèdia del 29-O.
És un pla de treball dividit en quatre blocs amb fins a 97 compareixents i nou mesos de duració. Així, el primer seria el de “responsables polítics i institucionals, amb competències directes i indirectes en la gestió de la DANA el 29 d’octubre de 2024”, és a dir, càrrecs de la Generalitat i altres organismes estatals d’àmbit valencià, mentres que la de Sánchez quedaria relegada fins a juny-juliol de 2026 i dins del bloc “alts càrrecs estatals i responsables de la reconstrucció i coordinació”.
Vilaplana i El Ventorro
Ací s’inclouen Mazón; la vicepresidenta Susana Camarero; les exconselleres Salomé Pradas i Nuria Montes; el president de la Diputació de València, Vicent Mompó; la delegada del Govern, Pilar Bernabé; responsables d’Aemet i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer; el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, així com “persones en contacte amb el president Mazón el dia 29 d’octubre de 2024”, que són el gestor del restaurant El Ventorro, la periodista Maribel Vilaplana, o l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.
No obstant això, dins d’este llistat, la proposta agrega un apèndix. “En la segona o tercera sessió de compareixences, després de la intervenció dels responsables principals de la gestió, es donarà veu a les principals víctimes de la DANA. En este document, estes associacions s’agrupen en el segon bloc conforme a la seua adscripció, sense que això determine l’orde en què compareixeran”, assenyala este afegit a peu de pàgina. En este segon bloc van també organitzacions ciutadanes o treballadors “afectats” com el cap d’escortes de Mazón.
En el tercer bloc es proposa cridar a “experts tècnics, operatius d’emergències i comunitat científica: professionals en meteorologia i gestió d’emergències”, mentres que l’últim és el d’“alts càrrecs estatals i responsables de la reconstrucció i coordinació, així com per a abordar la coordinació en la protecció del territori davant dels impactes del canvi climàtic”, a on estan Sánchez, l’exvicepresidenta Teresa Ribera, o ministres com Óscar Puente, Àngel Víctor Torres o Margarita Robles, entre d’altres.
