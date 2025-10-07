Oliva subvenciona la celebració de les Falles en la localitat
L’Ajuntament concedix una ajuda de 31.000 euros a la Federació de Falles per a actes oberts a la ciutadania
Miquel Font
L’Ajuntament d’Oliva ha firmat el conveni de col·laboració amb la Federació de Falles d’Oliva corresponent a l’exercici 2025. En l’acte de la firma van participar l’alcaldessa de la ciutat, Yolanda Pastor; el regidor delegat de Festes d’Oliva, Álvaro Sánchez, i el president de Federació de Falles d’Oliva, Santiago García Chillón.
Amb la firma d’este conveni, l’Ajuntament d’Oliva es compromet a subvencionar la festa amb una quantitat de 31.000 euros durant el present exercici econòmic amb les corresponents justificacions de les factures dels gastos realitzats.
La subvenció va destinada, principalment, al finançament dels actes fallers oberts a la ciutadania, com, per exemple, les mascletades, el festival infantil, la crida fallera o l’ofrena de flors a la Mare de Déu del Rebollet, així com a altres actes del calendari faller, com els concursos de cartes i de paelles.
A través este conveni, l’Ajuntament continua, un any més, fomentant i promovent la celebració de les Falles, unes festes de gran importància festera i turística per al municipi, a més de ser emblemàtiques dins de la cultura i l’art valencians, una festa que va ser declarada patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco l’any 2016. Este títol subratlla la creativitat de les arts i dels oficis involucrats, l’ús de la sàtira i el paper intergeneracional de les festivitats en la preservació de la cultura valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- La lesió de 'running' de Mazón
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Dulcesol endolcix el Roig Arena com a nou patrocinador oficial
- González Pons patix els bombardejos russos a Kíiv
- Emiratians, suïssos i belgues, els turistes que més diners per dia deixen a la Comunitat Valenciana
- La mirada més íntima sobre Ovidi Montllor, a través de la seua filla Jana
- Sanitat reforça el transport sanitari amb la incorporació de 40 ambulàncies noves i l'ampliació de l'horari de 7 unitats