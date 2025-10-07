ESTADÍSTIQUES
Omari Moore i De Larrea, els líders d’un València Basket devastador
Els dos lideren el rànquing de minuts i punts després dels cinc primers partits disputats
Tres dels fitxatges estan entre els cinc més utilitzats per Pedro Martínez
Només Reuvers iguala Moore com a titular en cada un dels partits
Jorge Valero
El títol de la Supercopa Endesa, les victòries en l’estrena del Roig Arena tant en l’Eurolliga com en la Lliga i el ple de victòries després dels cinc primers partits han desencadenat l’eufòria en una afició del València Basket que comença a il·lusionar-se amb l’equip de Pedro Martínez. I és que, encara que el tècnic tracta sempre de tocar de peus a terra i que l’eufòria no arribe al vestuari, són molts els motius per a ser optimista de cara a esta temporada.
I és que independentment de si el joc de l’equip s’acaba traduint en més títols al llarg de la temporada, la proposta del tècnic enganxa cada vegada més una afició que, a més, gaudix ja del creixement d’uns jugadors i de la ràpida adaptació d’alguns dels fitxatges.
I és en este sentit a on han destacat, després dels primers cinc partits, Sergio de Larrea i Omari Moore. El val·lisoletà, amb tot just 19 anys, és el màxim anotador taronja esta temporada amb una mitjana de 13,4 per partit, amb 15 punts en la semifinal de la Supercopa Endesa contra l’Unicaja, 21 en la final contra el Reial Madrid (en la qual va ser MVP) i 23 contra la Virtus de Bolonya en el segon partit de l’Eurolliga, que inaugurava el Roig Arena en mode bàsquet.
L’internacional espanyol, amb l’experiència afegida d’haver sigut important en la selecció en l’últim Eurobasket, ha sigut titular en quatre dels cinc partits en la present temporada i és el sext jugador amb més minuts fins a la data, amb quasi 19 minuts de mitjana.
Omari Moore, per la seua banda, va tindre una carta de presentació immillorable contra l’Unicaja, amb 20 punts, però més espectacular encara va ser la seua estrena en l’Eurolliga a Lió, ja que, contra l’Asvel Villeurbanne, es va quedar a només dos rebots del triple doble, amb 12 punts, 8 rebots i 10 assistències.
Juntament amb Reuvers, l’exterior estatunidenc és l’únic jugador que ha sigut titular en els cinc partits i el més utilitzat per Pedro Martínez, amb quasi 24 minuts de mitjana.
La ràpida adaptació de Moore ha sorprés i fins i tot ha impactat exjugadors com Sam van Rossom, però també ha sigut ràpida l’adaptació d’altres fitxatges com Kameron Taylor (segon més utilitzat i quint màxim anotador) i Darius Thompson (tercer màxim anotador i quint amb més minuts).
De la mateixa manera, Sako va arribar, en l’últim partit contra el Barcelona, fins als 13 punts, i, malgrat no haver sigut titular encara, està complint a la perfecció com a recanvi d’un Reuvers que continua guanyant-se a pols la confiança de Pedro Martínez, en el seu tercer any en el València Basket (quart màxim anotador i quart jugador més utilitzat).
Quintet tipus
Encara que només s’ha repetit un quintet inicial fins a la data, en la final contra el Reial Madrid i en l’últim partit, contra el Barcelona, hi ha un quintet tipus, d’acord amb les titularitats fins a la data, amb Moore (5), Reuvers (5), De Larrea (4), Pradilla (4) i la variant més recorreguda en la posició d’aler amb Kameron Taylor (3) o Josep Puerto (2). Fins i tot Sestina, descartat d’entre els extracomunitaris en els tres partits de competicions nacionals, va poder ser titular en el primer partit d’Eurolliga en un gest de Pedro Martínez que mostra la confiança que vol donar-li a tots de cara a una temporada en la qual, en el cas més extrem, podrien arribar a jugar fins a 99 partits.
Només tres baixes ja
Un inici de temporada espectacular malgrat les baixes, ja que encara que Brancou Badio ja ha tornat a les pistes, encara seguixen lesionats Jean Montero, López-Arostegui i Yankuba Sima, als qui no espera Pedro Martínez de cara al partit del divendres de nou contra el Barcelona, però al Palau i en partit d’Eurolliga.
