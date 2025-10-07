València posa a prova drons d’última generació per a controlar infraestructures crítiques
La Policia explora les possibilitats de les aeronaus no tripulades per a controlar aforaments en grans esdeveniments i en situacions d’emergència per a llançar avisos a la població
La Policia Local de València posa a prova, este dimarts, en la central de l’avinguda del Cid, drons d’última generació orientats a millorar la seguretat i respondre en situacions d’emergència. Durant la demostració es presentaran les noves tecnologies aplicades al camp dels drons, que ja són capaços d’oferir imatges d’alta precisió, tant de dia com de nit, que embarquen càmeres amb diferents abastos i sensors tèrmics que permeten, per exemple, localitzar persones en risc, vigilar zones de difícil accés o avaluar infraestructures després d’un sinistre. L’objectiu de la prova és avaluar si les aeronaus tenen un disseny que permeta el seu desplegament immediat, característica que resulta crítica per als servicis de seguretat, bombers i protecció civil. Es tracta d’un pas més en la modernització del cos, objectiu estratègic de la nova cúpula policial del Cap i Casal.
La demostració servirà per a comprovar el funcionament d’un innovador sistema d’hangar intel·ligent, concebut perquè els drons enlairen, aterren i es recarreguen de manera totalment autònoma, de manera que puguen operar les 24 hores del dia sense necessitat d’operadors in situ, cosa que permetria que la ciutat els instal·lara, per exemple, en edificis institucionals per a donar suport a la gestió de grans esdeveniments, també en infraestructures crítiques per a realitzar inspeccions periòdiques, i, fins i tot, en parcs naturals i zones protegides per a la detecció precoç d’incendis, el control de fauna o la vigilància mediambiental.
Drons autònoms
En l’àmbit urbà, la capacitat d’actuació immediata és clau perquè les aeronaus no tripulades es convertisquen en un autèntic “primer programa de resposta aeri”, que aporte informació en temps real davant d’emergències com ara inundacions, esdeveniments crítics, incendis o accidents, expliquen fonts municipals. Diferents funcionalitats dels drons prometen una millora en la seguretat i l’eficiència de diferents intervencions policials des del comptatge fiable de persones, vehicles o embarcacions, la localització de persones, així com la possibilitat d’incorporar llums i altaveus per a gravar missatges i emetre’ls en directe per a alertar la població.
Es tracta de ferramentes que no només milloren potencialment la capacitat de prevenció, detecció i resposta en grans esdeveniments i situacions crítiques, sinó que també permeten una millor protecció de la població i de l’entorn. Esta aposta s’emmarca en projectes com LEAD-PRO, finançat pel programa Horizon Europe de la Comissió Europea, l’objectiu del qual és optimitzar la predicció i la recuperació davant de desastres mitjançant intel·ligència artificial i noves tecnologies, informen fonts de la Policia Local de València.
Suscríbete para seguir leyendo
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- La lesió de 'running' de Mazón
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Dulcesol endolcix el Roig Arena com a nou patrocinador oficial
- González Pons patix els bombardejos russos a Kíiv
- Emiratians, suïssos i belgues, els turistes que més diners per dia deixen a la Comunitat Valenciana
- La mirada més íntima sobre Ovidi Montllor, a través de la seua filla Jana
- Sanitat reforça el transport sanitari amb la incorporació de 40 ambulàncies noves i l'ampliació de l'horari de 7 unitats