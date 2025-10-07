Enquesta Prensa Ibérica
La valoració de la gestió del Consell consolida la seua caiguda lliure per la dana
Quasi la mitat dels enquestats suspén ara el Govern de Carlos Mazón malgrat les bones dades registrades just abans del 29-O, encara que l’oposició obté una nota encara més baixa
C. Pascual
La dana, que va provocar la mort de 229 persones, va posar fi, també, a la valoració positiva que la ciutadania tenia de la gestió del Consell de Carlos Mazón en l’inici d’un mandat que va canviar per complet el passat 29 d’octubre de 2024. Així ho arreplega l’enquesta realitzada per Lápiz Estratégico Consulting per als diaris de Prensa Ibérica a la Comunitat Valenciana (INFORMACIÓN, Levante-EMV i Mediterráneo de Castelló), amb motiu del Nou d’Octubre que se celebra esta setmana. En la segona entrega del sondeig que es publica estos dies sobre la situació política i socioeconòmica de la Comunitat Valenciana queda patent l’enfonsament en la valoració de la gestió del Govern valencià en tot just dotze mesos. Fa ara just un any, amb motiu del Nou d’Octubre de 2024, més de quatre de cada deu enquestats (41,8 %) valoraven entre “bona” i “molt bona” la gestió del Consell de Mazón, enfront de poc més d’un de cada deu (12,6 %) que es mostraven crítics amb les polítiques de l’executiu autonòmic. En el “regular”, això sí, se situava la majoria (45,6 %). Eixes xifres feien que el balanç fora més que positiu per al Govern del PP. Eixa percepció es va voltejar per complet el mes de maig passat, en l’enquesta impulsada per Prensa Ibérica amb motiu del segon aniversari de les eleccions autonòmiques que van acabar amb el mandat del Botànic i van obrir la porta al fet que el PP recuperara el poder del Palau, en un primer moment amb el suport de Vox. El mes de maig passat, set mesos després de la dana, la valoració positiva va passar del 41,8 % al 23,9 %, mentres que la negativa es disparava, deixant arrere el 12,6 % i augmentant fins al 42,5 %. Eixos números ja llançaven un balanç negatiu per al Consell, amb un balanç de -18,6.
A penes quatre mesos després d’eixe últim sondeig, el balanç de mandat ha continuat empitjorant de manera significativa. Tant que les valoracions negatives continuen creixent (al passar del 42,5 % al 47,6 %), quatre vegades pitjors que fa ara un any (12,6 %), però, sobretot, les positives han passat a xifres residuals. Així, només un 11,6 % dels enquestats consideren que la gestió del Consell del PP de Mazón és “bona” o “molt bona”, enfront del 41,8 % que pensava així fa ara un any, dies abans que la tràgica riuada canviara el panorama polític a la Comunitat Valenciana aquell 29 d’octubre de 2024.
Per províncies, amb diferències significatives segons el territori, les millors valoracions dins de la censura general arriben des de Castelló, amb quasi un 20 % de suport, mentres que les pitjors es donen en la província epicentre de la dana, a on les crítiques són majoritàries (53 %). Així, en el balanç, entre València i Castelló es produïx un ampli gap, de quasi 25 punts. En una zona intermèdia se situa Alacant, encara que bastant més pròxima a la província més indulgent amb les seues notes.
Quant a la valoració per edat, els més benèvols són els majors de 65 anys (amb un balanç entre les veus positives i les negatives de -29,5), mentres que les majors crítiques es registren en la franja anterior (de 46 a 65 anys), en la qual es produïxen cinc vegades més crítiques que lloances a la gestió.
Però si dolenta és la percepció ciutadana del treball realitzat pel Govern valencià, pitjor és si cap la valoració sobre l’oposició. I és que sis de cada deu entrevistats amb motiu del Nou d’Octubre, el 60,5 %, valoren com a “dolenta” o “molt dolenta” la gestió de l’oposició, enfront de tot just el 5,8 % que valida el treball realitzat des que va arrancar este mandat, l’estiu de 2023. El balanç resulta, per tant, més desfavorable en este sondeig que el relatiu a l’executiu del PP, al situar-se en -54,7, quan la xifra del Consell es queda en 36 punts negatius. En este cas, la província més dura també és la de València, amb Alacant en el costat menys bel·ligerant, encara que esta vegada amb tot just quatre punts de diferència entre els extrems. I per edats, la major censura arriba des de l’interval que va dels 46 als 65 anys, amb un “net” de -58,6.
Suscríbete para seguir leyendo
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- La lesió de 'running' de Mazón
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Dulcesol endolcix el Roig Arena com a nou patrocinador oficial
- González Pons patix els bombardejos russos a Kíiv
- Emiratians, suïssos i belgues, els turistes que més diners per dia deixen a la Comunitat Valenciana
- La mirada més íntima sobre Ovidi Montllor, a través de la seua filla Jana
- Sanitat reforça el transport sanitari amb la incorporació de 40 ambulàncies noves i l'ampliació de l'horari de 7 unitats