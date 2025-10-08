Alzira implica el sector agrícola i empresarial per a reclamar motes de protecció contra riuades
Demanen obres de defensa per a evitar inundacions en l’entorn de la carretera d’Albalat i del polígon industrial
El regidor d’Agricultura i tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Alzira, Enrique Montalvá, ha recaptat el suport del sector agrícola i de l’associació empresarial per a reclamar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) “mesures urgents” contra inundacions i, en particular, “l’ampliació de les motes de protecció en la zona de la carretera d’Albalat i del polígon industrial, àrees especialment vulnerables davant de possibles crescudes”. El regidor sol·licita una reunió immediata amb la CHX per a “reclamar la inclusió d’Alzira en el programa de denses hidràuliques del Magre i del Xúquer, abans que siga massa tard”.
El regidor ja havia manifestat obertament que les motes que s’estan construint o s’han projectat per a protegir del Magre els municipis de l’Alcúdia, Guadassuar o Algemesí “condemnen Alzira a una inundació segura”, ja que canalitzen els cabals aigües avall amb l’eliminació de zones de sacrifici. Les explicacions oferides per la CHX, que neguen que estos dics de defensa perjudiquen la capital de la Ribera Alta, no han convençut el també portaveu d’UCIN, que dilluns va reunir representants del sector agrícola local (el president de la cooperativa i el d’AVA, entre d’altres) i de l’Associació Empresarial d’Alzira (AEA) per a alçar la veu davant del que consideren “una discriminació flagrant per part de la CHX”.
Les demandes que plantegen partixen dels danys ocasionats per la crescuda del Magre el passat 29 d’octubre en el terme municipal d’Alzira i la necessitat d’aprofitar les inversions que s’estan duent a terme després de la dana per a millorar la seguretat enfront d’inundacions.
“Ens estan envoltant amb murs i motes pertot arreu i l’aigua ha d’eixir per algun lloc. Si no es protegix Alzira, el que estan fent és dirigir la riuada directament cap a nosaltres”, ha incidit el regidor.
Els representants del sector agrícola van ser especialment durs en les seues intervencions durant la reunió, al recordar que una sola inundació pot arrasar collites senceres i arruïnar desenes de famílies, assenyalen fonts municipals, que indiquen que els empresaris van alertar del perill que corren centenars de llocs de treball i milions d’euros en inversions “si el polígon Carretera d’Albalat i altres zones industrials queden desprotegides”.
L’Ajuntament, empresaris i agricultors reclamen que la CHX “rectifique” la seua planificació d’infraestructures hidràuliques i incloga Alzira en les pròximes fases del seu pla d’inversions. “La reunió que sol·licitem ha de servir per a obtindre un compromís clar, amb dates, actuacions i pressupost concret”, assenyalen els participants en esta reunió.
L’Ajuntament d’Alzira ha reclamat en les al·legacions del nou pla enfront d’inundacions desenrotllat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer enllaçar el dic de protecció amb la mota que preserva el marge dret del Xúquer amb Algemesí. L’objectiu d’este projecte és protegir el municipi de possibles inundacions durant episodis de fortes pluges. El consistori insta el Ministeri per a la Transició Ecològica a estudiar esta alternativa i incloure-la dins del Pla per a la recuperació i millora de la resiliència enfront d’inundacions, que s’està desenrotllant després de les tràgiques inundacions del passat 29 d’octubre.
L’organisme de conca ja va respondre que els tècnics de la CHX i del Ministeri de Transició Ecològica estan estudiant les al·legacions i analitzant les propostes o necessitats plantejades. La CHX preveu que el procés concloga al llarg d’este mes d’octubre, per la qual cosa la mesura es troba en fase de revisió.
