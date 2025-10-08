Energia
La burocràcia manté bloquejats un any parcs solars amb un cost de 350 milions
Els tràmits amb l’Administració i operadors de les xarxes elèctriques impedixen que les plantes acabades comencen a produir
La burocràcia manté bloquejats, fins a un any, parcs fotovoltaics acabats i llestos per a produir energia a la Comunitat Valenciana, segons han confirmat a Levante-EMV tres promotors. Els tràmits amb l’Administració i els operadors de les xarxes de distribució i transport impedixen que les plantes acabades comencen a produir immediatament. El sector calcula que els parcs afectats han comportat una inversió de 350 milions d’euros.
El retard se suma als cinc o sis anys que les empreses han hagut d’esperar per a obtindre la llicència de construcció. Els promotors coincidixen que el bloqueig es produïx bàsicament per la falta de mitjans de l’Administració i de les empreses que gestionen les xarxes de distribució i transport per a agilitzar la connexió de les plantes. “Moltes arriben a l’any d’espera”, insistixen els afectats. El sector lamenta que algunes plantes es construïxen en quatre mesos i després “el tràmit de connexió suposa més de dotze mesos”.
L’operador de la xarxa de transport és Red Eléctrica. L’empresa insistix que no té constància que hi haja retards generalitzats per la seua responsabilitat. “Al contrari, en els últims anys s’han fet grans esforços per agilitzar uns processos en els quals intervenen molts actors públics o privats”, assegura. “Hem reforçat els nostres equips en els últims anys per a atendre un nombre exponencialment creixent” de projectes, afig Red Eléctrica.
L’Administració va autoritzar en 2024 un total de 56 plantes fotovoltaiques amb una potència agregada de 1.539,2 MW. Els promotors disposaven des d’eixe moment de tres anys per a construir els projectes aprovats, encara que una part important es van començar a instal·lar només rebre els permisos. Els promotors insistixen que el retard a connectar els parcs a la xarxa “no està justificat”. “En alguns casos, les empreses corren el risc de perdre els avals per no complir els terminis per a posar en marxa els parcs”, lamenten.
Parcs connectats
Els parcs solars valencians connectats a la xarxa sumen una potència conjunta de 594 MW enfront dels 485 MW de l’any passat. Els parcs fotovoltaics s’estan concentrant en l’interior de les províncies de València i Alacant per una qüestió d’orografia, valor de la terra i infraestructures elèctriques disponibles.
La Comunitat Valenciana és la novena autonomia en generació d’electricitat amb tecnologies no contaminants i l’octava en producció total (renovable i no renovable), mentres que és la quarta regió que més consumix després de Catalunya, Andalusia i Madrid. L’estructura de generació en el conjunt d’Espanya està formada per un 56 % de plantes de tecnologia renovable (23 % eòlica, 17 % fotovoltaica, 13 % hidràulica, 2 % solar tèrmica i 1 % d’altres renovables). En el cas de la Comunitat Valenciana, l’estructura de generació valenciana està composta per un 36,6 % de plantes renovables.
Vint-i-cinc megaparcs
La Comunitat Valenciana comptarà, en els pròxims tres anys, amb vint-i-cinc megaparcs fotovoltaics amb una potència equivalent a dos centrals nuclears com la de Cofrentes. Esta classe de plantes de gran potència és essencial per a garantir l’operativitat del sistema elèctric. Estos grans projectes (la tramitació dels quals depén del Govern perquè són de més 50 MW) se sumen a les plantes de menys capacitat que autoritza la Generalitat.
10.000 MW en 2030
El Consell té com a objectiu arribar als 10.000 megavats de potència renovable (6.000 MW fotovoltaics i 4.000 eòlics) l’any 2030 per a complir amb els objectius de descarbonització marcats per la Comissió Europea. Brussel·les va instar, fa dos anys, els estats i els governs regionals a agilitzar el desplegament de les plantes fotovoltaiques amb l’activació de procediments únics i la declaració de projectes prioritaris.
