Els pressupostos participatius encaren l’última fase amb 450 projectes i vots en contra
L’Ajuntament introduïx un mecanisme correctiu perquè els barris amb menys població puguen tirar avant els seus projectes. També introduïx el vot negatiu, que comptarà un 0,5 respecte al valor del positiu. L’última fase s’obrirà este divendres i conclourà el 7 de novembre
Els pressupostos participatius, en la seua edició de 2025-2026, encaren la fase de votacions després de superar la ronda de propostes, el període de suports ciutadans i el posterior estudi de viabilitat elaborat pels tècnics de l’Ajuntament de València, que avaluen si els projectes poden arribar a bon port des d’un punt de vista tècnic, jurídic i pressupostari. A partir del divendres a les 8:30 hores, els veïns i les veïnes de 16 anys empadronats a València podran valorar positivament o negativament les propostes que han superat este cribratge en cada districte o pedania. Les votacions estaran obertes fins al 7 de novembre, seran telemàtiques i presencials, i el resultat es donarà a conéixer en la segona quinzena de novembre.
Els pressupostos participatius d’enguany comptaran amb una partida de 16 milions. La regidora Julia Climent ha agraït, en roda de premsa, la participació registrada fins a la data, que no para de batre rècords. Durant la primera fase, oberta del 29 d’abril al 31 de maig, es van rebre un total de 2.776 propostes, la qual cosa suposa un increment del 70 % —1.200 propostes més— respecte a l’edició de fa dos anys. Així mateix, en la segona ronda, més de 15.000 persones van oferir 54.000 suports al ventall de projectes, creixent també ací en més de 18.000 avals.
El llistó per a accedir a l’estudi tècnic es va fixar en 30 suports per als projectes de districte i 15 per als de pedanies. En total van entrar en la tercera ronda 1.441 propostes, més de les esperades, la qual cosa ha obligat a retardar diverses setmanes la quarta i última etapa. Climent ha explicat que l’Ajuntament ja ha seleccionat 450 projectes i està pendent d’avaluar-ne una trentena més. Totes les propostes estaran identificades en la web municipal amb els corresponents informes tècnics.
Quant a la tipologia, el nombre més gran de propostes seleccionades correspon a l’àrea de jardineria, amb 181 projectes relacionats amb la creació de nous jardins, plantació d’arbres o renovació de parcs infantils; l’àrea de mobilitat, amb 115 propostes; obres, amb 72; esports, amb 52, o enllumenat, amb 46.
Majors de 16 anys
Sobre el sistema de votació, cada persona de més de 16 anys podrà votar en un únic districte fins a esgotar el pressupost reservat per a eixe codi postal. Els pressupostos s’han calculat sobre la base de dos criteris, la població i la renda mitjana del districte. A més, s’han introduït dos novetats. D’una banda, es podrà emetre un vot en contra, que tindrà un valor de 0,5 respecte al vot positiu. Cada persona podrà emetre un únic vot en contra.
D’altra banda, l’àrea de participació ha introduït un mecanisme correctiu perquè els barris amb menys població puguen tirar avant les seues propostes. L’Ajuntament reservarà una part del pressupost per a aquells barris la població dels quals siga inferior a un terç de la població del barri més poblat en el districte. S’ajusten al perfil Pla del Remei, Botànic, la Roqueta, Tendetes, Calvari, Soternes, Fontsanta, la Llum, Favara, Camí Real, Na Rovella, Camí de Vera o Ciutat Fallera.
Suscríbete para seguir leyendo
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- La lesió de 'running' de Mazón
- La Generalitat es desmarca per primera vegada de la gestió de la conselleria de Pradas el 29-O
- Dulcesol endolcix el Roig Arena com a nou patrocinador oficial
- González Pons patix els bombardejos russos a Kíiv
- Emiratians, suïssos i belgues, els turistes que més diners per dia deixen a la Comunitat Valenciana
- Jornada clau a Almussafes: reunió amb la cúpula de Ford per a revelar el futur de la planta
- La mirada més íntima sobre Ovidi Montllor, a través de la seua filla Jana