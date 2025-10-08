Música
El festival Ensems conclou la seua 47a edició amb més de 5.000 espectadors
L’assistència a les 15 activitats programades augmenta un 10 % respecte a l’edició anterior
El festival Ensems, dedicat a la música contemporània, ha tancat la seua 47a edició amb un total de 5.100 espectadors en les 15 activitats de la programació d’enguany, xifra que suposa un increment de públic del 10 % respecte a l’edició anterior, informa la Generalitat. El festival s’ha desenrotllat entre el 20 de setembre i el 3 d’octubre en diferents espais de València, amb entrada lliure.
L’activitat amb més èxit de públic d’esta edició d’Ensems ha sigut el concert inaugural, a càrrec de l’Orquestra de València, dirigida per Lukasz Borowicz i amb la violista Isabel Villanueva, que va reunir 1.500 persones a Les Arts. El següent concert en nombre d’espectadors va ser el de la Banda Simfònica Municipal de València al costat del quintet de metalls Spanish Brass, al qual van assistir 875 persones.
“Cal destacar que, en els espectacles de carrer, que han tingut lloc en la plaça de Viriat de València, s’ha arribat a una mitjana de 300 espectadors, i, a més, les sessions de DJ han duplicat les xifres d’assistència respecte a l’any anterior. Un dels espectacles programats en esta edició, l’homenatge a George Maciunas organitzat en col·laboració amb Valencia Photo, va haver de posposar-se per l’alerta meteorològica i se celebrarà pròximament”, assenyala la nota del Consell.
De nou, el festival Ensems ha comptat amb la col·laboració del Palau de la Música i el Palau de les Arts, que, en esta ocasió, ha acollit la major part dels concerts de l’edició, a més d’altres espais de la ciutat de València, a on han tingut lloc activitats paral·leles, com el Centre del Carme, el Museu de Belles Arts i l’IVAM.
Esta edició d’Ensems s’ha construït amb un únic eix argumental: la diversitat i la unió de la música contemporània, capaç de vincular sensibilitats molt diferents i crear un espai compartit d’exploració i descobriment, en el qual tenen presència tant formacions internacionals, com jóvens artistes o noms plenament consolidats de l’escena valenciana.
La imatge gràfica d’esta edició, inspirada en les ones sonores, ha anat a càrrec del dissenyador valencià Dídac Ballester.
