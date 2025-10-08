Gan Pampols se n’anirà “satisfet” del Consell: “Hem fet el que hem pogut”
El vicepresident reclama a l’empresariat “arriscar” en la “col·laboració publicoprivada” per a la reconstrucció
Amb el compte arrere ja activat i amb menys d’un mes per a la seua eixida, Francisco Gan Pampols comença a fer balanç del seu pas pel Consell. Així, este dimarts, el vicepresident segon de la Generalitat i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social de la Comunitat Valenciana ha afirmat que se n’anirà “satisfet” de l’executiu autonòmic, fet que es preveu que tindrà lloc el pròxim 4 de novembre.
Gan Pampols ha admés que li haguera “agradat ser millor, fer més coses, però hem fet el que hem pogut, i, en eixe aspecte, i pensant en la qualitat de la gent amb qui he col·laborat, sí, me’n vaig satisfet”, ha assenyalat a preguntes dels mitjans, després de participar en un desdejuni col·loqui amb els associats d’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE). Sobre si li queda “alguna espina clavada”, Gan Pampols ha comentat que “les espines es lleven amb pinces” i que “tot és susceptible de fer-se millor, de fer-se en menys temps, aportar més qualitat”.
Davant dels associats d’AVE, el tinent general retirat ha fet una crida als empresaris perquè “continuen sent exemplars” i “arrisquen” en la col·laboració publicoprivada, al mateix temps que ha ressaltat el seu “paper importantíssim” en la recuperació després de la dana. “El millor agent sindical d’una empresa és l’empresari, perquè, si a l’empresari li va bé i és un empresari conscient, els seus treballadors estaran bé, viuran bé, estaran a gust, gaudiran amb el que fan. Per a mi, eixe és l’exemple d’un bon empresari”, ha agregat.
Segons ha detallat Gan Pampols, la trobada ha servit per a compartir amb els empresaris el treball que ha dut a terme durant onze mesos des de la seua conselleria, explicar el diagnòstic que va presentar en març el seu departament i abordar el Pla Endavant, que conté “oportunitats” per al teixit econòmic valencià. El vicepresident segon ha assenyalat que sí que els ha demanat una contribució a la reconstrucció, concretament que “continuen sent exemplars” i “arrisquen, perquè ara han d’arriscar en eixa col·laboració publicoprivada amb l’Administració” i en l’aposta per noves àrees de desenrotllament.
Gan Pampols, que ha atés els mitjans al costat del president d’AVE, Vicente Boluda, ha detallat que ha tractat amb els empresaris la necessitat de potenciar el desenrotllament de pols tecnològics, la consolidació de les start-ups i sobre “aconseguir que el talent que produïx esta comunitat autònoma fructifique en la comunitat autònoma”.
Mesures “ja en marxa”
Segons ha informat la Conselleria, Gan Pampols ha traslladat als empresaris que el 38 % de les iniciatives del Pla de recuperació Endavant estan ja en marxa. Això suposa que, des de l’aprovació del pla el 31 de juliol, s’han iniciat o finalitzat un total de 129 projectes dels 343 que conformen la iniciativa. El vicepresident de la Generalitat ha indicat que “un dels pilars estratègics” de la reconstrucció després de la dana és el d’economia i indústria, i que en este cas “no té a veure tant amb la recuperació, sinó amb l’impuls de l’economia valenciana perquè guanye pes específic en el conjunt de l’Estat”.
Gan Pampols ha exposat que la renda per càpita valenciana és la tretzena a Espanya, a pesar que “les condicions objectives d’esta comunitat són molt bones”. En este context, ha insistit que “els que tenen la capacitat i els que col·loquen la comunitat en el lloc en el qual es mereix no tinguen cap dubte que són els empresaris”.
“Els empresaris són els que creen riquesa. Només seran ells els que, afegint valor, milloraran eixa situació, i eixe valor s’afig amb la tecnologia, amb la innovació, amb eixes noves àrees que són disruptives, la biotecnologia, la investigació espacial, elements de propulsió, i totes estan en la Comunitat Valenciana”. “És una qüestió ara d’identificar àrees d’impuls i, com és normal, des de l’Administració, fer eixe primer pas i demanar que hi haja una col·laboració publicoprivada per a portar-les avant”, ha agregat.
