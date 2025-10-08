Marató València Trinidad Alfonso Zurich
La Marató suma candidats a la recerca del rècord mundial
L’actual campiona del món Jepchirchir barallarà amb Beriso i Jepkosgei per tornar a guanyar – En categoria masculina, Nyageo o Mosin volen estrenar-se
Pilar López
Encara que els rècords del món estan “molt cars” per la seua gran qualitat, València no deixa de somiar amb algun dia veure com es bat, en els seus carrers, un rècord del món de marató. Per a complir eixe somni del mecenes de la prova, Juan Roig, i de milers de valencians, de nou enguany, l’organització de la Marató València Trinidad Alfonso Zurich, a càrrec de l’SD Correcaminos, ha contractat un planter d’atletes d’elit del màxim nivell. Un selecte grup d’atletes masculins i femenins que somia d’emportar-se el milió d’euros amb el qual Juan Roig premiarà l’atleta que bata la plusmarca mundial a València. I, si no, guanyar a València, una de les maratons més prestigioses del món, és ja per si mateix un suculent atractiu per a l’elit mundial de la marató.
La Marató València Trinidad Alfonso Zurich 2025, que omplirà els carrers de València amb 35.000 corredors i corredores de tot el món el pròxim 7 de desembre, va confirmar ahir, 7 d’octubre (just dos mesos abans de la gran cita), els primers noms d’atletes de nombroses nacionalitats que correran en la ciutat del running amb l’objectiu de mantindre la prova en l’elit mundial de l’atletisme.
Lemma i debutants il·lustres
Malgrat comptar amb grans noms, com el guanyador de 2023 i plusmarquista de la prova, Sisay Lemma (2.01:48), i una desena d’atletes masculins amb marques per davall de 2h 05 —entre els quals també hi ha els europeus Samuel Fitwi (2.04:56) i el subcampió mundial de marató a Tòquio, Amanal Petros (2.04:58)—, un any més, els debutants en la distància roben protagonisme en la prèvia de la carrera a atletes molt més experimentats. En un circuit i una ciutat que han demostrat ser molt propicis per als qui s’estrenen (amb victòries incloses en el passat), noms com els dels kenians Vinicent Nyageo i Patrick Mosin acaparen les mirades amb l’esperança de veure grans marques en el seu primer repte amb els 42.195 metres.
Gran cartell femení
En dones, la batalla per la victòria està assegurada de la mà de l’experiència de l’etíop Amane Beriso (guanyadora en 2023 i actual recordista del circuit valencià amb la seua marca de 2.14:58) enfront de les kenianes Peres Jepchirchir (2.16:16), flamant medalla d’or en marató en l’últim Mundial de Tòquio, o Joyciline Jepkosgei (2.16:24). Les dos saben el que és alçar-se amb la victòria en la ciutat del running, encara que, en el cas de la segona, en la distància de mitja marató.
