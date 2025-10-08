9 d’Octubre
Morant carrega contra Mazón per “premiar a tot déu” mentres oblida les víctimes de la dana
La ministra i líder del PSPV acusa el Consell de fregar l’“obstrucció a la justícia” respecte a la instrucció de la barrancada
La ministra de Ciència, Universitats i Innovació i líder del PSPV, Diana Morant, ha carregat contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, per utilitzar el 9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, per a “premiar a tot déu”, mentres s’“ha oblidat” de fer un homenatge a les víctimes de la dana del 29 d’octubre de l’any passat.
El poble valencià no està per a “celebrar-lo a ell”, ha dit sobre la seua presència en el Nou d’Octubre. “Sí, tindran en el record (a les víctimes) perquè demà premiaran, si em permet, a tot déu, però se’ls ha oblidat fer un homenatge el dia 9 d’octubre, des de la màxima institució, a les víctimes de la dana. Per què? Perquè al senyor Mazón li incomoden”, ha sentenciat la secretària general dels socialistes valencians.
Per a Morant, el “to de melancolia” del president de la Generalitat parlant de les víctimes de la dana “no sona real”, perquè no és el que ha tingut en estos mesos. A més, ha assenyalat que la celebració del dia de la regió no lleva que “que potser el poble valencià no estem per a celebrar-lo a ell”.
A més, ha qualificat de “provocació” que Mazón participe en esta celebració, ell que porta des del passat 29 d’octubre sense poder eixir al carrer “perquè el seu poble no pot estar amb ell”, i que si hi ha protestes en esdeveniments com la processó cívica pel dia de la Comunitat serà per la seua “decisió de participar-hi com si res” amb el càrrec de president del Consell.
Descarta de nou la moció de censura
Qüestionada sobre si, quasi un any després de la dana, el seu partit es planteja presentar una moció de censura contra Mazón, Morant ha recordat que la composició de les Corts és la que és i eixe intent de llevar del càrrec el president de la Generalitat “no compta amb una majoria parlamentària”.
Si es presenta, quedarà, al seu gust, “en un nou sentiment de frustració de la ciutadania”, perquè hui dia la majoria és de PP i Vox, que “estan blindats” i han arribat fins i tot a aprovar uns pressupostos que “van en contra de la memòria, contra la llengua o les víctimes de la violència de gènere”.
“Però el que sí que hi ha és una majoria social, més enllà de les portes i de les parets del Palau, que és eixa majoria social que ix els dies 29, que no ha permés que el senyor Mazón puga tindre una agenda normal de president de la Generalitat perquè es troba amb el seu poble i la gent el detesta”, ha aprofundit la dirigent socialista.
Ha posat com a exemple enquestes que esgrimixen que el 80 % dels ciutadans de la Comunitat Valenciana creuen que “Mazón hauria d’haver dimitit”, però que, amb tot i això, el PSOE “no pot fer que dimitisca”. Qui sí que podria fer-ho és el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que li dona suport i ha anat en diverses ocasions a “donar-li colpets a l’esquena”.
“Eixe PP està mantenint l’agonia de Mazón, i també (Santiago) Abascal. Això ja és una rendició de comptes polítics no només del senyor Mazón, no només del PP valencià, sinó també del PP espanyol i de Vox”, ha afegit, apel·lant al fet que “la democràcia és la que és” i el PSPV tindrà l’oportunitat de presentar el seu projecte alternatiu quan es convoquen eleccions.
“Obstrucció a la justícia”
D’altra banda, Morant assegura que la Generalitat Valenciana “està fregant fins i tot l’obstrucció a la justícia” en la causa penal que investiga la gestió de la dana.
Morant ha fet estes afirmacions després de l’aportació a la causa de nous àudios i vídeos difosos sobre la reunió del Cecopi del 29 d’octubre, i ha criticat que el PP nacional “estiga mantenint l’agonia” del president de la Generalitat, Carlos Mazón.
