Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ondara canvia la localització dels actes del 9 d’Octubre

Les activitats previstes se celebraran a El Prado per les previsions meteorològiques

La nova localització serà El Prado

La nova localització serà El Prado / Ajuntament d’Ondara

Redacción Levante-EMV

Ondara

Amb motiu de l’activació de l’alerta taronja per pluges prevista per al dijous 9 d’octubre, l’Ajuntament d’Ondara informa que els actes programats per a la celebració del Dia de la Comunitat Valenciana es traslladaran a El Prado, amb uns ajustos en els horaris previstos.

Així, a les 11:30 hores començarà l’acte amb l’actuació de la Muixeranga de la Marina, el Grup de Danses d’Ondara i d’Ondara Colla de Dolçaines i Tabals, en l’interior d’El Prado.

Aviso por parte del ayuntamiento

Avís per part de l’Ajuntament / Ajuntament d’Ondara

Més esdeveniments en El Prado

A les 12:00 hores, també a El Prado, se celebrarà l’acte institucional d’entrega dels IV Premis d’Honor Vila d’Ondara, que enguany reconeixen Pepa Granel, per la seua trajectòria i implicació en la vida cultural i social d’Ondara; Antonia Viñarta, la Curandera, per la seua contribució a la memòria col·lectiva i a la tradició oral del poble, i Carlos Torres, per la seua dedicació i compromís amb el teixit associatiu i comunitari local.

A continuació tindrà lloc l’ofrena de la corona de llorer, i l’acte es tancarà amb les actuacions del Grup de Danses d’Ondara i d’Ondara Colla de Tabals i Dolçaines, també dins del recinte d’El Prado.

L’Ajuntament agraïx la comprensió i col·laboració de la ciutadania davant d’este canvi motivat per causes meteorològiques.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents