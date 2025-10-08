Pla de xoc a Aldaia a l’espera del desviament de la Saleta
El consistori inicia els treballs previs per a la construcció d’un mur de formigó i una comporta i abaixar la cota del barranc
L’Ajuntament d’Aldaia ha iniciat, esta setmana, els treballs previs d’un pla de xoc amb el qual tractar de mitigar les conseqüències de fortes pluges en el municipi. Estes mesures s’executaran a l’espera de l’inici de les obres del desviament del barranc de la Saleta, previstes per a l’inici de 2026.
Mentres s’executa el projecte de la CHX, l’Ajuntament d’Aldaia ha volgut activar un “pla de xoc” amb l’objectiu de canalitzar la Saleta al seu pas pel nucli urbà d’Aldaia per a afavorir que l’aigua seguisca el seu curs pel barranc actual cap a fora del municipi i connecte amb la futura canalització subterrània fora del poble a l’altura de l’encreuament entre el final del cinturó verd i la via del tren. L’alcalde, Guillermo Luján, explica que “mentres el Ministeri inicia les obres generals de canalització de la Saleta, des d’Aldaia volem avançar ja i hem demanat a la Confederació que autoritze el nostre ajuntament a realitzar este ‘pla de xoc’ en el tram del barranc que discorre dins del poble, per a ajudar a minorar els efectes de les pluges”.
Així, d’una banda ja han començat els treballs per a perimetrar la zona del pas subterrani de l’av. Dos de Maig amb la construcció d’un mur de formigó i una comporta. En la mateixa línia, de manera imminent es començarà a abaixar la cota del barranc en la seua part final “en la mesura que ens permeten els tècnics de la Confederació” per a ajudar al fet que l’aigua circule cap a fora del nucli urbà”. “L’objectiu d’estes mesures conjunturals és guanyar marge de reacció per a salvaguardar els veïns fins que s’execute la gran obra general de canalització del projecte de la Saleta que reclamem des de fa més de 40 anys”, va assenyalar l’alcalde.
