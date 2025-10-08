L’oratge
Quants dies duraran les alertes per pluges a València i a on les activa l’Aemet
S’anuncien pluges molt fortes a partir d’esta pròxima matinada
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha modificat les alertes per pluges i tempestes davant de la imminent arribada hui de la dana Alice. Els avisos advertixen de la possible caiguda de molts litres d’aigua en molt poc temps, a més d’acumulats molt importants, com més de 60 litres per metre quadrat en una hora o més de 140 litres en dotze hores.
L’alerta taronja s’ha activat en el litoral i el sud de la província de València, ja que s’espera que estes siguen les zones a on la dana Alice colpege amb més força. L’avís es prolongarà almenys dos dies, encara que no es descarta que l’Aemet modifique les alertes o les estenga en funció de l’evolució d’este nou episodi de pluges.
Les alertes de l’Aemet per zones i dia a dia
Hui dimecres, 8 d’octubre, s’activa l’alerta groga en tota la província de València, i demà els avisos passen a ser taronja en molts punts del territori, igual que ocorrerà el divendres 10 d’octubre. A continuació, les alertes de l’Aemet de manera detallada per a hui i els pròxims dies a València:
Dimecres 8 d’octubre
- ALERTA GROGA PER PLUGES: en tota la província. Començarà a les 17:00 hores en l’interior i a les 20:00 hores en el litoral. Perill de pluges de més de 30 l/m² en una hora i acumulats de més de 60 l/m² en dotze hores.
- ALERTA GROGA PER TEMPESTES: en tota la província. En l’interior s’activarà també a les 17:00 hores, i, en el litoral, a les 20:00 hores. En les dos zones hi ha risc que caiga graníssol i es registren ratxes fortes de vent.
Dijous 9 d’octubre
- ALERTA TARONJA PER PLUGES: en el litoral des d’esta pròxima mitjanit. En la costa nord s’extingirà a les 15:00 hores de demà, i en el sud estarà activa durant tota la jornada i es prolongarà fins i tot fins a l’endemà. En el litoral nord poden caure pluges de més de 40 l/m² en una hora i deixar acumulats de més de 100 en dotze hores, mentres que en el litoral sud poden registrar-se trombes de més de 60 l/m² a l’hora i acumulats de més de 100 en dotze hores.
- ALERTA GROGA PER PLUGES: en tot l’interior de València des de les 17:00 hores i en el litoral nord des de les 15:00 hores, una vegada finalitzada l’alerta taronja. Esta alerta s’extingirà en la costa nord a mitjanit. L’Aemet advertix perquè hi ha risc que es registren precipitacions de més de 30 l/m² en una hora i acumulats de més de 80 l/m² en dotze hores.
- ALERTA GROGA PER TEMPESTES: en tota la província de València des de dimecres. En l’interior nord finalitzarà a les 12 del migdia, i, en la resta del territori, a mitjanit. Perill de tempestes amb graníssol i ratxes fortes de vent.
Divendres 10 d’octubre
- ALERTA TARONJA PER PLUGES: en tot el sud de València fins a les 15:00 hores. En l’interior podrien registrar-se pluges de més de 40 l/m² en una hora i de més de 60 l/m² en el litoral. En la costa es poden acumular més de 140 l/m² en dotze hores, i, en l’interior, més de 100 l/m².
- ALERTA GROGA PER PLUGES: en el sud de València des de les 15:00 hores, quan finalitza l’alerta taronja, fins a la mitjanit, i en el litoral nord des de la mitjanit i fins a les 15:00 hores. Hi ha risc de precipitacions de més de 30 l/m² en una hora i d’acumulats de més de 60 l/m² en dotze hores en el sud; en el litoral nord, els acumulats poden superar els 80 l/m² en dotze hores.
- ALERTA GROGA PER TEMPESTES: en el litoral nord fins a les 15:00 hores i en tot el sud de València durant tota la jornada. Pot caure graníssol i registrar-se fortes ratxes de vent.
