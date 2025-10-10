VCF | Plantilla
Diakhaby serà baixa un mes per una lesió als isquiotibials
El central estava sent un dels futbolistes més destacats de Corberán
Javier Bengoa
Mouctar Diakhaby està sent un dels jugadors més destacats del València CF en este inici de la Lliga. No va jugar en el primer partit de l’equip contra la Reial Societat, va ser suplent amb minuts en la segona jornada contra Osasuna i des de llavors s’havia fet amb un lloc indiscutible en la saga titular. Fins que va arribar la seua lesió només començar el partit de Montilivi. Van saltar totes les alarmes i ahir dijous es va conéixer el comunicat mèdic. Ara se sap que podria estar allunyat dels terrenys de joc aproximadament un mes.
Després de totes les proves practicades, el jugador del València CF Mouctar Diakhaby patix una lesió de la musculatura isquiotibial de la seua cama dreta, patida durant el partit contra el Girona FC.
El jugador valencianista farà tractament mèdic, fisioteràpic i de readaptació en la Ciutat Esportiva fins que millore clínicament.
Amb aproximadament un mes de baixa, el central no només es va perdre el partit contra el Girona i els seus partits internacionals, sinó que estarà absent contra l’Alabés, el Vila-real, el Maracena (Copa) i, molt probablement, el Reial Madrid.
Hauria d’estar recuperat per a enfrontar-se al Betis abans de la pròxima parada de seleccions, que està programada com a avantsala al derbi valencià contra el Llevant UE.
