Drassana compra la històrica llibreria l’Eixam
L’editorial pren el relleu de l’històric llibreter Rafa Arnal quan es compliran 50 anys de l’establiment
L’editorial Drassana ha comprat l’Eixam, la històrica llibreria de Tavernes Blanques dirigida des de fa quasi 50 anys pel llibreter i editor Rafa Arnal. La llibreria passa a ser gestionada per L’Eixam Llibres Valencians, una nova societat vinculada als socis de l’editorial Llibres de la Drassana, organitzadora dels reconeguts Premis Lletraferit.
“Esta aliança assegura la continuïtat del projecte i li aporta noves energies, idees i recursos per a afrontar els reptes que planteja el món del llibre en el segle XXI —assenyalen en un comunicat—. L’Eixam, situada en un enclavament privilegiat a Tavernes Blanques, molt prop de la Biblioteca Valenciana i de la ciutat de València, continuarà oberta com sempre i reforçarà la seua presència en fires, trobades i iniciatives culturals per tot el país”.
Amor a les lletres
“Volem que l’Eixam siga un punt de trobada per a tots aquells que estimen les lletres valencianes —expliquen els responsables de Drassana—. Arribem al 50 aniversari amb la voluntat de fer més visible la nostra literatura i de mantindre viu l’esperit d’una llibreria que forma part de la nostra memòria col·lectiva. Amb este nou vaixell volem continuar navegant els mars de la cultura valenciana”.
La celebració de l’efemèride, que tindrà lloc l’any que ve, serà també un homenatge a Rafa Arnal i Isabel Rodrigo, així com una oportunitat per a presentar les noves línies de treball que marcaran el camí de la llibreria. “Amb este nou impuls, en definitiva, l’Eixam continua llaurant el futur fidel a la seua història: mig segle de llibres i compromís amb la cultura, la llengua i el poble valencià”, destaquen.
Històric llibertari i valencianista
Rafa Arnal (Tavernes Blanques, 1948) és un històric de la política valenciana, ja que va ser un dels fundadors del PSPV al costat de Vicent Ventura i després d’UPV per a acabar batent-se pel seu compte i risc en les files del nacionalisme i el moviment llibertari. És també un històric de la cultura valenciana: va estar entre els jóvens més rebels de Lo Rat Penat durant la dictadura i en la creació de Carraixet, grans referents de la cançó d’ací. Arnal és, a més, un històric de periodisme valencià —de la premsa clandestina a les seues col·laboracions amb desenes de mitjans— i de la publicació de llibres, siga com a editor, com a autor i com a venedor.
Tal com explica la nova societat que dirigirà la llibreria, l’any 2026, la llibreria l’Eixam, situada a Tavernes Blanques, complirà mig segle de vida, “un fet més que destacable en temps en els quals la supervivència de les llibreries independents es veu constantment posada a prova per les transformacions del mercat i les dificultats del sector”. L’Eixam, nascuda en 1976 com a Llibreria 9 d’Octubre, “ha sabut resistir amb perseverança i fidelitat a uns principis clars: apostar pels llibres i els autors des d’una perspectiva militant en la cultura i el progrés social”, subratllen.
Lloc de trobada
Al llarg d’estes cinc dècades, l’Eixam s’ha consolidat també com un lloc de trobada, un refugi per als lectors i un exemple de bibliodiversitat en la vida cultural de València i de la comarca de l’Horta Nord. En este sentit, la història de l’Eixam no pot entendre’s sense la figura del seu llibreter, Rafa Arnal, que, amb la seua dilatada trajectòria, “encarna com pocs la passió per la lectura i el compromís amb el país, convençut que els llibres poden transformar la societat”, assenyalen els nous propietaris de la llibreria.
“Juntament amb Isabel Rodrigo, Arnal ha sigut molt més que un editor i venedor de llibres, i el llegat dels dos forma part fonamental d’una història que ara entra en un nou capítol”, afigen.
Drassana afirma que el traspàs de la llibreria no significarà una ruptura, sinó continuïtat i renovació. “Continuïtat, perquè es preserva l’essència del que ha sigut l’Eixam durant mig segle: un espai d’atenció personalitzada, d’amor pels llibres i d’arrelament al territori. I renovació, perquè s’incorporen nous actors que aporten experiència i visió estratègica, amb la voluntat de convertir la llibreria en un agent actiu de dinamització cultural”. De fet, la voluntat expressa de la nova societat és que l’Eixam contribuïsca encara més a enfortir la literatura i la lectura d’autors valencians.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quants dies duraran les alertes per pluges a València i a on les activa l’Aemet
- La Generalitat es desmarca per primera vegada de la gestió de la conselleria de Pradas el 29-O
- Alzira implica el sector agrícola i empresarial per a reclamar motes de protecció contra riuades
- Dulcesol endolcix el Roig Arena com a nou patrocinador oficial
- Gan Pampols se n’anirà “satisfet” del Consell: “Hem fet el que hem pogut”
- Emiratians, suïssos i belgues, els turistes que més diners per dia deixen a la Comunitat Valenciana
- Jornada clau a Almussafes: reunió amb la cúpula de Ford per a revelar el futur de la planta
- La mirada més íntima sobre Ovidi Montllor, a través de la seua filla Jana